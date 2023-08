Singela moeda de 1 REAL pode ser vendida por preço ABSURDO.

Há 7 anos, o Banco Central emitiu uma série de moedas comemorativas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados no Rio de Janeiro. Com isso, rapidamente as pessoas começaram a colecionar essas unidades limitadas.

Quanto a isso, alguns exemplares costumam ser mais valiosos do que outros, atraindo o interesse dos especialistas. Nesse sentido, um internauta resolveu oferecer de R$6 a R$8 mil reais pela moeda “perna de pau” das Olimpíadas.

Você sabia que as moedas da olímpiadas podem ser avaliadas em um valor absurdo? Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Moeda das Olimpíadas que vale R$ 8 mil

Avaliada em R$8mil reais, a moeda ‘’perna de pau’’ das Paraolimpíadas, apresenta um corredor com próteses adaptadas para a modalidade do atletismo. Essa homenagem feita aos paratletas gerou algumas emissões em menor escala, tornando-a rara.

Um colecionador gravou um vídeo no qual apresenta suas características e demonstra interesse. Identificado pelo perfil de Gil Colecionador, ele apresenta as novidades do mercado de trocas.

As edições especiais valem muito dinheiro

As moedas especiais, consideradas comemorativas, são emitidas considerando poucas tiragens. Dessa forma, existem pouquíssimas variações em circulação, um fator que aumenta sua raridade e valor nos catálogos de referência.

A maneira mais rápida e fácil de conseguir essas preciosidades é no período de lançamento, quando elas estão saindo do banco. Para quem recebe a aposentadoria ou retira o dinheiro em espécie, fica ainda mais fácil.

É possível lucrar colecionando dinheiro antigo

Se uma única moeda vale milhares de reais, todos conseguem lucrar vendendo dinheiro antigo. Além das moedas nacionais, cada país tem suas medalhas vendidas em leilões disputados a centenas de dólares.

A moeda de R$8 mil reais das Paraolimpíadas é feita em aço inoxidável e pelo menos 7 gramas de bronze nas bordas serrilhadas. Esse detalhe também eleva seu valor e a torna uma das mais valiosas do ano de 2016, superando a coleção do ano de 2013.

