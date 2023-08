Tristeza é tudo o que elas geram! 3 profissões que fazem isso, segundo Harvard

Escolher uma profissão para seguir é algo muito significativo na vida de qualquer pessoa, o tipo de iniciativa que sempre está atrelada a sonhos, aspirações e o desejo de estar fazendo a coisa certa. E, nesse cenário, a ideia de acabar escolhendo algo infeliz nem sempre parece próxima, mas deve ser considerada.

Toda pessoa que está iniciando na vida adulta acaba enfrentando esse tipo de decisão, não raramente sendo atraído pelas opções que oferecem boas remunerações ou uma perspectiva maior de oportunidades.

Porém, um estudo que foi realizado pela Universidade de Harvard mostrou que o segredo para achar a felicidade profissional não está necessariamente no salário, conforme explicado a seguir.

Quem quer ser feliz deve escolher entre as profissões certas | Imagem: Arlington Research / unsplash.com

A conexão entre o ser humano e o ambiente de trabalho

Os momentos triviais da rotina de trabalho, como rir com um colega de trabalho, podem representar parte da verdadeira satisfação na carreira.

E, em um momento no qual questões como aparência, sucesso e dinheiro comandam a psique coletiva, o estudo da universidade acima citada acaba sendo muito esclarecedor: contando com mais de 700 participantes, e considerando um período de exatos 85 anos, ele mostrou que os indivíduos que atuam em profissões que possuem nenhuma ou pouca interação social acabam sendo mais infelizes.

Inclusive, não é de hoje que as relações positivas dentro do ambiente de trabalho são apontadas como algo importante.

No ano de 2022, por exemplo, a empresa de consultoria e análise Gallup comandou uma pesquisa que mostrou que quem tem um amigo no local em que trabalha acaba sendo mais comprometido e mais produtivo.

Há uma crença popular de que conversar e rir no escritório é o tipo de coisa que atrapalha o trabalho, mas esses laços sociais representam um ambiente positivo.

Vale frisar, porém, que com a pandemia e o inevitável aumento dos trabalhos remotos, alguns ambientes de trabalho de fato podem se mostrar mais infelizes, para quem escolhe algumas profissões específicas.

As profissões consideradas mais infelizes

O cenário acima aponta para as profissões que podem ser consideradas como as mais infelizes, conforme as explicações:

1. A profissão de guardas de segurança: neste trabalho o indivíduo pode ser ver em uma teia de solidão, principalmente se trabalhar em armazéns e locais isolados, sem conexão com outra pessoa;

2. A profissão de funcionário de call-center: embora existam muitas conversas, elas são com estranhos, além do já conhecido estresse que cabe à rotina de trabalho;

3. A profissão de motorista e entregador: as longas horas dirigindo impossibilita as amizades e o companheirismo, dando lugar a uma jornada mais solitária.

Mas, afinal: o que estas características dessas profissões significam para quem está em busca de uma oportunidade?

Significam que não é preciso recusar oportunidades dentro desses 3 mercados, mas sim fazer escolhas que sejam mais esclarecidas, abraçando as perspectivas que dão valor às conexões e às relações humanas.

Portanto, quem precisa tomar uma decisão em relação à carreira sempre deve refletir e entender que a felicidade vai além da questão financeira.

