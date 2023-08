Como consultar suas dívidas na Serasa? Passo a passo completo

Ter alguma restrição junto à Serasa é algo que ninguém quer, já que isso significa uma maior dificuldade na hora de conseguir crédito na praça, se é que irá conseguir, já que quase nenhuma instituição financeira empresta para pessoas que têm alguma pendência e caso emprestem, é com juros altíssimos. Então, saber se há alguma pendência na Serasa é de suma importância, confira como saber.

Aprenda o passo a passo para consultar suas dívidas na Serasa | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quando o nome do consumidor vai para a Serasa?

Isso ocorre quando o consumidor acaba não pagando algum débito, então, o seu nome é enviado para órgãos de proteção ao crédito, um desses órgãos é a Serasa. Ela possui um banco de dados que possui as informações de todos os consumidores.

Então, no momento que ele fica na situação de inadimplência, o CPF acaba ficando com uma etiqueta negativa, então, às chances do cidadão conseguir crédito em algum banco é quase nula.

Isso acontece por conta que as métricas dos órgãos são usadas para avaliar se a operação é de baixo ou alto risco. A saber, quanto maior o risco da operação, maior serão os juros cobrados.

Como realizar a consulta na Serasa

A consulta pode ser realizado de forma simples e rápida, basta seguir o passo a passo:

Entre no site oficial da Serasa ou baixe o aplicativo que está disponível tanto para Android quanto para iOS;

Após isso, na tela inicial, clique em “Consultar CPF grátis”;

Feito isso, caso já tenha conta, realize login, caso não, solicite a criação de uma;

Por fim, basta clicar em “Meu CPF”.

Caso o consumidor tenha alguma pendência em seu CPF, ela irá aparecer quando ele clicar. Juntamente com isso, também irão aparecer várias propostas para negociar a dívida diretamente com a empresa.

Entendendo o Score de crédito Serasa

O Score de crédito serve para que o credor consiga analisar o perfil de cada consumidor e avaliar se de fato vale a pena conceder o crédito e se conceder, qual o valor dos juros que serão cobrados. Como salientado, quanto maior os riscos da operação, maiores serão os juros cobrados.

Então, usa-se um sistema de pontuação, que vai de 0 a 1.000, sendo que 0 é muito ruim e 1.000 é muito bom, confira:

Até 300 pontos considera-se ruim;

Entre 301 e 500 pontos considera-se regular;

Entre 501 e 700 considera-se bom;

Entre 701 e 1.000 considera-se muito bom.

Ou seja, quanto mais pontos o consumidor tiver no parâmetro apresentado, maiores chances ele terá de obter crédito na praça. E alguns hábitos acabam influenciando na pontuação: