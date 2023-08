Amazon lança novo cartão de crédito sem taxas e com 15 vezes de parcelamento

Recentemente saiu uma notícia que deixou milhares de pessoas felizes com a novidade, que é um cartão de crédito da Amazon através de uma parceria com o banco Bradesco e que possui a bandeira Mastercard. Assim, esse cartão vai poder ser requerido tanto por meio do próprio site do marketplace quanto nos canais de atendimento ao Bradesco.

Vale destacar que é um momento único em toda América Latina e está ganhando muito destaque e popularidade pelas vantagens, como por exemplo o cashback de até 5% e a isenção total da anuidade. Acompanhe a leitura do texto a seguir.

Cartão de crédito da Amazon

No evento da estreia, a Amazon já destacou todos os sinais positivos que o mercado tem alcançado ultimamente, e tem ótimas expectativas para a situação econômica do Brasil, seja médio ou a longo prazo. Ressaltaram também a diminuição da inflação e a taxa de juros, e também tirar uma ideia do “menos pessimista” do cliente em torno dessa economia.

A maioria das pessoas querem investir em compras e lazer. A estreia do cartão de crédito próprio da Amazon vai ficar disponível em específicas regiões ao redor do mundo, porém aqui na América Latina o Brasil é o primeiro a desfrutar do cartão.

O cartão tem dois modelos:

Básico

Prime

Esse segundo nome é atribuído para os consumidores que tem assinatura prime.

Como funciona este cartão de crédito?

Os dois cartões não possuem anuidade e também contam com a modalidade de cashback de 3% para o normal e 5% para contas prime, além disso, essas porcentagens são transformadas em pontos e se transformam em quantia em reais. Ou seja, esse valor de volta só pode ser usado em compras realizadas na plataforma Amazon, no entanto o bom é que não existe um limite mínimo de valor que pode ser utilizado, como também não tem nenhum prazo para uso.

Não podemos deixar de destacar outra vantagem desse cartão de crédito da Amazon, pois terá uma condição diferenciada no momento de pagamento para compras acima de R$ 1.500 onde será possível dividir em até 15x sem juros.

Com essa autonomia que o cartão oferece, ou seja, é um cartão que não tem limite de gasto e nem prazo para uso, pode parcelar em 15 vezes sem juros e não tem anuidade, essas informações e vantagens que o cartão tem fez com que essa novidade explodisse rapidamente no mercado.

