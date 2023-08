Amazon possibilita comprar celular com 45% de desconto para o Dia dos Pais

Seja qual foi o estilo do pai a ser presenteado, uma aposta que dificilmente pode dar errado em relação a escolha do presente para o Dia dos Pais é um telefone celular. Com diversos modelos de smartphones, com grandes telas de alta resolução e câmeras capaz de registrar uma gota de suor, certamente existe algum modelo que o seu pai vai gostar, e a Amazon oferece 45% de desconto na compra de qualquer aparelho. Saiba quais modelos estão disponíveis logo abaixo.

Aproveite as incríveis promoções da Amazon para o Dia dos Pais com celulares saindo com 45% de desconto. Foto: divulgação

Seu pai merece esse presente

Com a comemoração do Dia dos Pais já batendo à porta, o site da loja Amazon anunciou uma redução de até 45% nos valores dos últimos modelos de smartphones do mercado, proporcionando aos usuários uma seleção especial de marcas para presentear todos os pais do Brasil.

Leia mais: Oportunidade de PAGAR BARATO em compras na Amazon: Black Friday adiantada? Entenda a ação

Confira abaixo a lista especial de smartphones dividas por marcas e seus respectivos modelos logo abaixo:

Samsung

Galaxy A54 5G 128GB – De R$ 2.899 com 45% de desconto: R$ 1.919

Galaxy A03 64GB – De R$ 1.399 com 45% de desconto: R$ 879,26

Galaxy S21 FE 256GB – De R$ 2.887,78 com 45% de desconto: R$ 2.499

Xiaomi

Xiaomi POCO X5 Pro 5G 128GB – Era R$ 2.237,50 com 45% de desconto: R$ 1.831,19

Redmi Note 10 64GB 4GB RAM – Era R$ 1.000 com 45% de desconto: R$ 903,27

Redmi Note 11S 128GB – Era R$ 1.872 com 45% de desconto: R$ 1.274,90

POCO X5 5G 256GB – Era R$ 1.695 com 45% de desconto: R$ 1.524,49

Motorola

Moto G32 4G 128GB – Era R$ 1.499 com 45% de desconto: R$ 999

Moto E13 4G 64GB – Era R$ 1.099 com 45% de desconto: R$ 709

Moto G52 128GB – Era R$ 1.999 com 45% de desconto: R$ 1.178

Moto E32 64GB – Era R$ 1.499 com 45% de desconto: R$ 1.019

Outros modelos

INFINIX HOT 20i PRETO 128GB – Era R$ 1.199 com 45% de desconto: R$ 928

Nokia C01 Plus 32GB – Era R$ 799 com 45% de desconto: R$ 559

Positivo Twist 4 S514 64GB – Era R$ 699 com 45% de desconto: R$ 387,60

Agora, os consumidores têm a oportunidade de escolher a melhor opção entre esses modelos com descontos especiais, garantindo um presente especial para celebrar o Dia dos Pais. E uma dica extra: Ao assinar o Plano Prime, da Amazon, você ganha frete grátis, além de descontos muito especiais em diversos produtos.

Leia também: Melhores dicas para aumentar as vendas para o Dia dos Pais sendo MEI