Quem tem esta simples moeda de 10 centavos está FEITO!

Muitas pessoas podem possuir relíquias paradas em casa sem conhecimento do quão cobiçados seus itens são. Porém, quando falamos de moedas, aquelas mais antigas, com versões limitadas ou com erros de fabricação costumam figurar entre as mais procuradas pelos colecionadores.

Nesse sentido, moedas com um valor baixo, como as de centavos, podem valer muito acima do valor originalmente atribuído. Em especial, comentaremos sobre uma de 10 centavos e a razão de sua raridade.

Moeda de 10 centavos com erro raro pode valer uma fortuna

A moeda em foco não é tão antiga assim. Trata-se de um modelo de moeda de 10 centavos do ano 2002, que faz parte da segunda emissão da moeda Real e celebra o bicentenário da independência. Em suas características, é possível ver o rosto de Dom Pedro I, o proclamador da independência do Brasil, ocorrida em 1822.

No entanto, o que torna essa relíquia verdadeiramente valiosa é um detalhe visual que os colecionadores admiram: um erro de fabricação. Para eles, a versão dessa moeda com o cunho trincado e quebrado é o que a torna tão valiosa.

Portanto, para que você consiga vender por um preço bom, ela deve atender os requisitos acima.

Quanto ela vale?

Antes de tudo, é importante ressaltar que os interessados talvez venham fazer algumas perguntas referente ao estado de conservação da moeda e o seu desgaste. Assim sendo, antes de anunciá-la ou algo do tipo, é essencial ter conhecimento mais a fundo dela.

Afinal, os colecionadores querem se certificar de que seus itens realmente atendem os requisitos que teoricamente justificam seus preços. Apesar de sua raridade, a competição sempre existirá.

Por fim, esses simples detalhes que a difere dos demais podem fazer essa moeda valer mais de R$120.

O que são moedas valiosas?

As moedas são avaliadas de acordo com seu valor econômico, histórico e artístico. Por isso algumas moedas, com características raras ou mesmo únicas acabam sendo mais valiosas do que o valor cunhado nelas.

