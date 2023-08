Descoberto o ingrediente de cozinha que tira as sobrancelhas brancas

Acabe com as sobrancelhas brancas – Não é raro encontrar fios brancos perdidos entre os cabelos. Mas você já imaginou encontrá-los nas sobrancelhas? Embora menos comum, o fenômeno se dá pela mesma razão: deficiência de melanina. E, surpreendentemente, uma solução natural e eficaz está ao alcance de todos em suas próprias cozinhas. A cebola, além de seu uso culinário, tem propriedades que podem trazer de volta a cor original dos pelos da sobrancelha.

Para eliminar os pelos brancos que aparecem nas sobrancelhas, podemos usar uma tintura natural à base de cebola. Foto: divulgação

Ingrediente que combate sobrancelhas brancas?

A presença de pelos brancos na sobrancelha pode ser uma surpresa para muitos, mas assim como os fios do cabelo, os da sobrancelha também são propensos a perder sua pigmentação natural com o passar do tempo. E, como as sobrancelhas são uma parte crucial da expressão facial, muitas pessoas acreditam que fios brancos nessa região podem dar uma aparência mais envelhecida do que a idade real sugere. A busca por soluções para disfarçar ou eliminar tais fios é constante.

Embora existam diversos produtos comerciais disponíveis no mercado que prometem a recuperação da cor original da sobrancelha, muitas pessoas estão voltando-se para soluções mais naturais, evitando produtos químicos. E é aí que a cebola, um vegetal comum e de custo acessível, entra em cena.

A cebola contém propriedades benéficas que podem ajudar no combate aos fios brancos. Assim como diversas receitas caseiras têm ganhado popularidade para tratamentos capilares, soluções naturais para as sobrancelhas também têm sido alvo de interesse.

Para criar uma tintura caseira eficaz com cebola, o processo é relativamente simples. Começa-se pegando uma cebola de tamanho considerável. Em seguida, o vegetal deve ser picado em pedaços pequenos. A partir daí, o objetivo é extrair o máximo de suco da cebola. Isso pode ser feito utilizando um liquidificador, espremedor de frutas ou processador. Para aqueles que preferem métodos mais tradicionais, triturar manualmente também é uma opção. Após a extração do suco, é essencial coar os resíduos sólidos, resultando em um líquido concentrado que será utilizado na tintura.

Como aplicar

A aplicação é tão descomplicada quanto a preparação. Com a ajuda de um pincel específico para sobrancelhas, o suco de cebola deve ser aplicado cuidadosamente sobre os fios grisalhos. O tempo recomendado de espera é de aproximadamente 30 minutos. Esse período é fundamental para que os pelos da sobrancelha possam absorver o pigmento do suco. Finalizado esse tempo, um enxágue simples é suficiente para remover qualquer resíduo do tratamento.

Embora o método possa parecer surpreendente, as propriedades da cebola têm mostrado ser uma alternativa eficiente e natural no combate aos pelos brancos das sobrancelhas. Ainda assim, vale ressaltar a importância de fazer um teste de sensibilidade antes de realizar a aplicação completa, pois algumas peles podem ser mais sensíveis aos componentes da cebola.

Em um mundo cada vez mais voltado para soluções orgânicas e naturais, redescobrir os usos e benefícios dos vegetais em nossa rotina de beleza apenas reforça o poder e versatilidade da natureza que nos cerca. A cebola, nesse contexto, destaca-se como uma aliada inesperada, mas profundamente eficaz.

