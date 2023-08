Como usar o WhatsApp sem consumir dados e internet

O WhatsApp se estabeleceu como uma ferramenta essencial no cotidiano das pessoas. Além de possibilitar a comunicação com amigos e familiares, ele também desempenha um papel crucial em negócios e interações profissionais. Portanto, a incapacidade de acessar a Internet ou ter dados móveis disponíveis pode ser incrivelmente frustrante. No entanto, e se eu lhe dissesse que existem métodos para utilizar o WhatsApp mesmo em tais circunstâncias?

Neste guia, você descobrirá como adquirir e configurar um servidor proxy gratuitamente para utilizar com o WhatsApp.

O que é Servidor Proxy e porque usar?

Um servidor proxy opera como um intermediário entre o seu dispositivo e a internet, desempenhando o papel de ocultar a sua identidade virtual ao redirecionar a sua conexão por meio de um servidor alternativo. Essa medida contribui para uma camada extra de segurança e anonimato online.

Por que considerar o uso de um Servidor Proxy no WhatsApp?

Privacidade: Ao proteger a sua identidade e localização, torna-se mais difícil para terceiros monitorarem as suas atividades online.

Segurança: Minimiza a probabilidade de ataques de interceptação do tipo ‘man-in-the-middle’, nos quais hackers interceptam e manipulam as comunicações entre duas partes.

Acesso: Em determinadas regiões, o WhatsApp pode estar sujeito a bloqueios ou restrições. Através de um proxy, é possível contornar essas limitações.

Passo-a-passo para configurar no WhatsApp

Escolha um provedor de servidor proxy confiável:

Inicie pesquisando por provedores de servidores proxy respeitáveis. Enquanto opções gratuitas estão disponíveis, muitas vezes os serviços pagos oferecem maior velocidade e segurança aprimorada.

Verifique se o provedor dispõe de servidores em locais que se alinhem com suas necessidades específicas, por exemplo, se você deseja simular estar em um país determinado.

Adquira as informações necessárias:

Após se inscrever ou selecionar um provedor, obtenha os detalhes do endereço IP do servidor proxy e o número da porta. Esses são os dados cruciais que você precisará para configurar o serviço em seu dispositivo.

Realize a configuração no dispositivo ou no WhatsApp:

Acesse as configurações do seu smartphone. Selecione a seção “Rede & Internet” ou “Wi-Fi”. Mantenha pressionada a rede Wi-Fi à qual você está conectado e procure por opções avançadas ou de configuração de proxy. Insira o endereço IP e o número da porta fornecidos pelo seu provedor de proxy.

Alternativamente, você também pode configurar diretamente no WhatsApp

Abra o WhatsApp normalmente. Acesse o menu de “Configurações”. Dentro das opções disponíveis, selecione “Armazenamento e dados”. Dentro deste novo menu, localize a categoria “Configurações de proxy”. Dentro dessa seção, você encontrará a alternativa “Usar o proxy”. Ela normalmente vem desativada por padrão. Ative essa opção. Em seguida, você terá a possibilidade de “Configurar proxy”, onde poderá inserir o endereço do proxy escolhido para a conexão.

Realize um teste da configuração:

Navegue pela internet ou utilize o WhatsApp para verificar se a configuração do proxy está operando de forma correta.

Amplie a segurança:

Para um nível adicional de proteção, considere combinar o uso do servidor proxy com uma rede virtual privada (VPN). Essa abordagem proporcionará uma camada extra de segurança e privacidade à sua conexão.

