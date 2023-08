Ninguém fala dele, mas este é o alimento mais MISTERIOSO de todos

O figo é uma fruta suculenta, deliciosa e tem sido muito apreciado ao longo da história por seu sabor doce e textura única. Além disso, os figos também são uma fonte de muitos nutrientes. Saiba mas sobre algumas dicas essenciais para desfrutar ao máximo dessa fruta exótica e versátil.

Veja como este alimento pode mudar sua alimentação. (Foto: divulgação)

Escolha e armazenamento adequados

Ao escolher figos, procure por frutas que estejam firmes. Evite figos que apresentem rachaduras ou manchas excessivas.

Como os figos são sensíveis e perecíveis, é melhor consumi-los logo após a compra ou armazená-los na geladeira por até 3 dias.

Lave e prepare com cuidado

Antes de consumir ou cozinhar, lave os figos delicadamente em água fria para remover sujeira e resíduos. Seque-os com cuidado usando um pano limpo. Evite esfregar vigorosamente, pois isso pode danificar a pele sensível dos figos.

Saboreie-os cru ou cozidos

Os figos podem ser apreciados de várias maneiras. Você pode comê-los frescos e crus, simplesmente cortando-os ao meio e saboreando sua doçura natural.

Além disso, figos cozidos ou assados em pratos doces e salgados podem adicionar um toque especial às suas refeições.

Explorando receitas

Os figos têm uma versatilidade incrível na culinária. Eles podem ser usados em saladas, sanduíches, pratos de carne, queijos e sobremesas.

Experimente criar uma salada fresca com figos, rúcula, nozes e queijo de cabra, ou faça uma compota de figo para acompanhar queijos variados.

Combinações deliciosas

Combine figos com ingredientes que realçam seu sabor. Queijos de sabor suave, como queijo ricota, queijo de cabra ou queijo brie, harmonizam perfeitamente com a doçura dos figos. Frutas cítricas, como laranjas, também podem contrastar bem com o sabor do figo.

Benefícios

Além de ser uma fonte de doçura natural, os figos são ricos em nutrientes. Eles contêm fibras dietéticas que auxiliam na digestão e promovem a saciedade.

Também são uma boa fonte de antioxidantes, como a vitamina C, que combatem os danos causados pelos radicais livres no corpo.

Atenção com as alergias

Embora seja raro, algumas pessoas podem ter alergia a figos ou desenvolver reações alérgicas cruzadas com outras frutas, ou alimentos. Se você tiver histórico de alergias alimentares, consulte um médico antes de introduzir os figos em sua dieta.

Cuidado com as sementes

As sementes dos figos são comestíveis, porém, algumas pessoas preferem tirá-las antes de comer. A fruta pode ser ingerida cortada ao meio e com as sementes removidas com cuidado, se desejar.

Experimente também as muitas receitas e jeitos de servir sobremesas. Eles podem ser assados e servidos com sorvete, utilizados em tortas ou transformados em geleias caseiras.

Sua doçura natural complementa muitos doces de maneira única. Os figos acabam oferecendo não apenas sabor delicioso, mas também uma série de benefícios nutricionais.

