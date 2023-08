Não é só Gmail que existe; veja como trocar por outro

Imagine o Gmail como um amigo confiável no mundo online – é um dos serviços de webmail mais populares em todo o planeta! Não se limita apenas a enviar e receber mensagens; ele é como um assistente organizado que ajuda você a manter o controle de suas informações em todos os seus dispositivos. Mas mesmo sendo tão querido, nem todos os usuários encontram nele o que buscam, e começam a pensar em outras opções para suas necessidades de comunicação. Se você também pensa assim, está na hora de encontrar um substituto à altura. Veja abaixo.

Descubra outras excelentes alternativas para quem usava o Gmail. | foto: montagem / Reprodução: Freepik

Hora de dar adeus ao Gmail

O Gmail, um dos serviços de correio eletrônico mais utilizados no planeta, oferece mais do que simplesmente enviar e receber mensagens. É uma plataforma segura e organizada que permite o controle eficaz do fluxo de informações em diversos dispositivos e é compatível com outras ferramentas, como o Microsoft Outlook e o Apple Mail. No entanto, mesmo com tantos recursos e uma longa legião de fãs, nem todos os usuários estão plenamente satisfeitos com ele e podem considerar migrar para outras alternativas.

Contudo, quando surge a necessidade de transferir dados para outro serviço de e-mail, podem surgir desafios. Semelhante ao medo de perder playlists ao deixar o Spotify, os usuários do Gmail podem hesitar devido à importância de suas mensagens. No entanto, há uma maneira relativamente simples de realizar essa migração, como destaca Shira Ovide em um artigo para o The Washington Post, que detalharemos melhor a seguir.

Processo simples e rápido

O processo de migração é realizado em alguns passos diretos. Shira Ovide escolheu utilizar o Proton Mail, um serviço de e-mail suíço, como sua alternativa. Embora a migração de e-mails frequentemente envolva obstáculos, a autora observa que o Proton Mail tornou o processo notavelmente suave. O Proton Mail é um serviço privado e gratuito, oferecendo um recurso chamado “Easy Switch” que simplifica a transferência de dados.

Mensagens do Gmail para outras plataformas

Através do “Easy Switch”, os usuários podem migrar dados de várias fontes, incluindo Gmail, Outlook e Yahoo, para o Proton Mail, copiando todos os elementos essenciais, como mensagens, anotações do Google Agenda e contatos. Após a confirmação do processo, a autora inseriu sua senha e os dados foram transferidos em minutos, enquanto o sistema do Proton Mail continuava a trabalhar em segundo plano para concluir a transferência final em poucas horas.

Dessa forma, embora as mensagens originais permaneçam acessíveis na plataforma do Google, uma cópia é armazenada no Proton Mail. Essa abordagem permite que os usuários preservem seus dados enquanto exploram uma nova plataforma. De fato, a empresa relata que 90% dos usuários preferem essa funcionalidade a começar com uma caixa de entrada vazia.





*Com informações do The Washington Post

