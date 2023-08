Nubank avisa: cartão para de funcionar em 24 horas

Hoje em dia a segurança financeira online é essencial, e a Instituição Financeira Nubank está inovando com uma nova funcionalidade para proteger seus usuários. Por isso, pode ser que o seu cartão deixe de funcionar em 24 horas.

Isso ocorre porque, os clientes do banco digital agora poderão criar cartões temporários para realizar compras online, que expirarão automaticamente após 24 horas. Com isso, o Nubank traz uma resposta à necessidade cada vez maior de proteção de dados no comércio eletrônico.

O novo recurso irá permitir aos usuários do Nubank, que gerem um cartão temporário diretamente na seção “Meus Cartões” do aplicativo (disponível nas plataformas Android e IOS). Assim, as compras desse cartão de curta duração aparecem na fatura junto com as transações realizadas com os outros cartões do usuário.

Entenda como e porque seu cartão nubank vai parar de funcionar em 24h. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entenda a ferramenta do Nubank.

Ao ativar o cartão temporário, os clientes receberão instantaneamente as informações dele. Com esses dados em mãos, os usuários poderão copiar as informações para efetuar uma compra, mantendo os dados do cartão principal seguras.

No entanto, é importante lembrar que o cartão virtual temporário não é adequado para transações recorrentes ou compatível com carteiras digitais, já que será automaticamente desativado após 24 horas. Assim, após o término do prazo de validade, o cartão temporário será automaticamente excluído e os usuários serão notificados dessa ação.

Outras dicas para comprar pela internet com segurança

Além de priorizar a compra com cartões virtuais, sendo Nubank ou outras instituições, é importante adotar outros cuidados para realizar essas transações com segurança. Por tanto, se você recebeu um link para um site de compras ou promoção, abra o site em uma nova guia da internet (navegador), em vez de clicar diretamente no link.

Isso ajuda a evitar o risco de acessar páginas falsas que replicam sites reais para coletar informações dos usuários. Outra dica importante, é pesquisar a reputação da loja online. Você pode fazer isso consultando depoimentos e avaliações de outros clientes, procurando por reclamações ou denúncias em sites como o Reclame Aqui, Procon, ou até mesmo na Junta Comercial do seu estado.

É seguro usar o Nubank?

Em uma resposta simplificada, sim. O Nubank cumpre todas as leis, normas e regulamentos que controlam as instituições financeiras no Brasil. Todas as nossas atividades são reportadas e monitoradas pelo Banco Central, e estamos listados na Bolsa de Nova York (NYSE), uma das mais importantes do mundo.

