Vale-gás acabará em 2023? Entenda o que aconteceu

Muitos beneficiários querem saber sobre o Vale-Gás, se ele vai ser encerrado neste ano de 2023. Vale ressaltar que esse benefício é de grande importância par as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, e infelizmente parece que esse programa está chegando ao final.

Um anúncio recente do MDS – Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – mostrou que houve um corte nas verbas para esse auxílio e pode impactar cerca de 15 milhões de famílias.

Valor do Vale-Gás

Esse auxílio é repassado no valor correspondente ao preço médio de um botijão de 13kg e é repassado a cada dois meses conforme o último digito do NIS – Número de Identificação Social – de cada beneficiário. O governo também destacou para o Congresso Nacional através de um decreto, no dia 28 de julho, que o benefício não deve ser cortado, porém os gastos serão mensurados.

Ou seja, isso significa que para todos os beneficiários que recebem o auxílio, só os que mantem os dados atualizados no CadÚnico que vão poder receber esse repasse, mas o valor ainda não divulgado e conforme os últimos pagamentos espera-se que o auxílio seja no valor de aproximadamente R$ 110,00.

Ainda segundo informações de acordo com o MDS, o valor total bloqueado é de R$ 1,5 bilhão para o auxílio gás, e alguns membros do governo afirmaram que o benefício poderia chegar a ser cancelado. O governo também segue na expectativa de um remanejamento de recursos de outras ações para contemplar todas as diretrizes do programa e contemplar os beneficiários do programa Vale-Gás.

Vale-Gás mês de agosto

Lembrando que o pagamento do Vale-Gás segue o mesmo calendário que o Bolsa Família, o calendário vai começar neste dia:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto.

