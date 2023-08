Estudo revela que treinar todo dia não é o ideal; entenda

Estudo sobre treinar diariamente – A busca pelo equilíbrio entre saúde e forma física é um desafio constante, e muitas vezes, a frequência ideal de treinos se torna uma questão intrigante. O que diz a ciência sobre isso? A resposta pode surpreender aqueles que estão iniciando no mundo das atividades físicas, indicando que “menos pode ser mais” e que a criação de bons hábitos pode ser o caminho. Vamos mergulhar nas descobertas mais recentes e entender o que os especialistas recomendam para iniciantes, intermediários e avançados, e como isso pode afetar a sua saúde.

De acordo com o estudo, talvez seja melhor não treinar todo dia. Foto: divulgação

Ato de treinar todo dia é avaliado em estudo

A frequência com que uma pessoa deve treinar pode variar consideravelmente, dependendo de fatores como objetivos pessoais, nível de condicionamento físico, disponibilidade de tempo e desejos individuais. Para quem quer apenas manter uma boa saúde, a necessidade pode ser significativamente diferente daqueles que buscam ganhar massa muscular ou tonificar o corpo.

Para iniciantes, por exemplo, a recomendação científica é frequentar a academia duas a três vezes por semana, permitindo que o corpo se adapte gradualmente e minimize os riscos de lesões. Para aqueles no nível intermediário, que já alcançaram um bom condicionamento físico, a frequência ideal varia de três a quatro vezes por semana. Para os avançados, que têm como objetivo ganho de massa magra e já possuem uma ótima condição física, treinar de quatro a seis vezes por semana é indicado.

No entanto, é crucial reconhecer que essas diretrizes podem variar de indivíduo para indivíduo, e não há uma regra absoluta. Uma pesquisa recente publicada na Jama Internal Medicine, que analisou 89 mil pessoas que frequentam a academia duas ou mais vezes por semana, trouxe uma perspectiva interessante. Ela mostrou que realizar treinos de forma consecutiva, como três dias seguidos, pode ser mais benéfico para a saúde.

Abordagem diferente

Essa abordagem concentra os exercícios e, consequentemente, melhora a saúde do coração, reduzindo os riscos de doenças cardiovasculares. Tal efeito positivo no corpo destaca a importância de consultar um profissional especializado em treinos para definir uma rotina que seja ideal e personalizada para os objetivos de cada pessoa.

A qualidade dos exercícios também é uma consideração vital. Em vez de se concentrar apenas na quantidade, é imperativo que a ênfase seja colocada na execução correta e no tipo de atividade física, de acordo com as necessidades e metas do indivíduo.

Em resumo, a ciência mostra que a abordagem “menos pode ser mais” é não apenas válida, mas potencialmente benéfica para a saúde geral, especialmente para o coração. Essas descobertas reforçam a importância de personalizar a rotina de exercícios e lembrar que a qualidade do treino é muitas vezes mais valiosa do que a quantidade.

Se você é novo no mundo das atividades físicas ou procura otimizar sua rotina, essas informações são um guia útil. Mas lembre-se sempre de buscar a orientação de um profissional especializado, que possa avaliar suas necessidades específicas e desenvolver um programa de treinamento que alinhe-se com seus objetivos, saúde e bem-estar.

