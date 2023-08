Concorrência desleal? Streaming grátis e com catálogo enorme está disponível

Recentemente todos ficaram sabendo que a Netflix adotou uma medida que trouxe impacto diretamente no bolso dos seus consumidores e também sobre a proibição de compartilhamento de senha entre os assinantes, uma prática que antes todo mundo compartilhava com o próximo, com essa mudança na política que aconteceu mês passado foi um choque.

A partir desse movimento da Netflix, que é uma das maiores streaming aqui no Brasil. Abriu espaço para outras plataformas dessa categoria investirem em estratégias e inovarem os serviços, e isso fez com que criasse novas plataformas bem semelhantes.

nova plataforma está na área NetMovies, em concorrência com Netflix. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Plataforma NetMovies

Assim que esse comunicado da Netfliz saiu, um número grande de usuários demonstrou total insatisfação e também com a retirada de alguns conteúdos no catálogo na plataforma, por isso eles começaram a buscar por outras, a partir disso surgiu a plataforma NetMovies como uma alternativa e concorrente que está ganhando muito espaço.

NetMovies tem uma abordagem diferenciada e que chama atenção, oferecendo um catálogo super extenso de filmes e séries sem nenhum custo de assinatura, porém para continuar sem pagar nada o serviço integra uma quantidade boa de anúncios, por isso é preciso ter paciência na hora de assistir.

Quem tiver interesse pode entrar na NetMovies pelo site oficial ou já pode baixar o aplicativo que está disponível para download no Play Store tanto para tablets e celulares. Levando em consideração de uma plataforma de streaming que tem conteúdo de qualidade sem pagar assinaturas, a pessoa pode pensar nessa nova alternativa, por mais que tenha os anúncios.

Veja também: Já dá para assistir Barbie no streaming, em casa? Veja quando fica disponível

Uma nova escolha atrativa de streaming

Essa nova plataforma NetMovies é uma boa escolha e totalmente atrativa dentro do cenário de serviços de streaming que tem hoje disponível no Brasil, e um dos maiores atrativos da NetMovies é não cobrar valor de assinatura, porém não podemos esquecer de observar que a desvantagem ligada aos anúncios e a visualização do conteúdo.

Como a cada dia que passa a competição no setor de streaming está crescendo e a competição também, as pessoas têm vantagens em poder escolher qual desejam ter já que muitas oferecem várias coisas e um catálogo extenso. Isso também faz gerar um ambiente dinâmico e incentiva as plataformas a continuarem trazendo novidades para atrair e manter os usuários satisfeitos.

Veja também: NASA deve lançar serviço exclusivo de streaming; veja o que esperar