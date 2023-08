Novo concurso do Rio de Janeiro com 2 mil vagas: fique de olho

Se você está pensando em fazer concurso, anote na agenda para você já começar o seu planejamento de estudo pois temos uma novidade para você! A Prefeitura de uma cidade no Estado do Rio de Janeiro está prestes a abrir um concurso com cerca de 2 mil vagas.

É isso mesmo que você leu, aproveite a sua oportunidade para dar uma virada na carreira e trabalhar no Estado no Rio de Janeiro. Confira os detalhes no texto abaixo.

Concurso público do Rio de Janeiro vai abrir 2 mil vagas

A cidade de Macaé, em breve, no Rio de Janeiro vai estar com inscrições abertas para um novo concurso público. Esse anúncio oficial foi feito pelo prefeito Welberth Rezende quando estava em uma entrevista do podcast “Verdades com a Ana” que ocorreu no dia 8 de agosto.

Segundo informações do chefe do executivo municipal, a expectativa é que o concurso disponibilize cerca de 2 mil vagas para variados cargos e o lançamento do edital é aguardado até o final deste ano para ser divulgado com mais informações sobre.

Esse concurso é bastante aguardado e se destaca por sua natureza, já que não visa aumentar o quadro de funcionários públicos na cidade, pois hoje tem 17.500 servidos públicos. O objetivo principal é substituir cerca de 2 mil cargos temporários por posições efetivas.

Todo esse tempo, essa decisão já vêm atendendo a solicitação do Ministério Público que defende a troca desses funcionários contratados temporariamente por efetivados através do concurso. Os cargos não se restringem somente para a administração direta.

O Instituto de Previdência Social de Macaé (Macaeprev) também vai oferecer oportunidades para os candidatos que tem interesse.

Como foi a última seleção no Concurso Prefeitura Macaé Rio de Janeiro

Para a pessoa que está se preparando e estudando para o Concurso Público é necessário entender o histórico dos concursos que acontecem em Macaé e o último processo seletivo ocorreu no ano de 2017, sendo realizado pela própria prefeitura e ofereceu cerca de 1.300 vagas temporárias de cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Referente as vagas para o nível fundamental, destacaram-se posições como:

Agente comunitário de saúde

Maqueiro

Recepcionista de unidade de saúde

Entre outros

Já para o nível médio, algumas das oportunidades são para:

Assistente de administração logística

Auxiliar de serviços escolares

Orientador social

Vale ressaltar que os técnicos também tiverem seu espaço com vagas para técnico de enfermagem, técnico de radiologia, e no nível superior, as vagas contemplaram profissões como dentista, enfermeiro, médico em várias especialidades e farmacêutico.

