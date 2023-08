Uma moeda lançada no ano passado pode valer R$ 200 HOJE

O hobby de colecionar moedas é uma atividade especial, especialmente quando se percebe que esses pequenos tesouros têm um valor mais elevado do que se imagina à primeira vista. Algumas moedas podem se tornar verdadeiras preciosidades por razões variadas, como ter um significado comemorativo, ser produzidas em quantidades limitadas ou até mesmo exibir falhas inesperadas durante o processo de fabricação. Como é o caso de uma moeda lançado em 2022, que pode valer 200 vezes o seu valor. Saiba mais detalhes sobre o caso, logo abaixo.

Quer pagar quanto?

Qual seria o valor atribuído a essa moeda da foto acima, do ano de 2022? Especialistas afirmam que seu potencial é de até R$ 200, o que pode parecer intrigante à primeira vista.

No entanto, desvendando o texto a seguir, compreenderemos como uma moeda pode carregar um valor superior à sua aparência inicial.

Como se determina o valor de uma moeda antiga?

Determinadas moedas são categorizadas como raras e preciosas devido a diversos fatores, tais como edições comemorativas, uma limitada quantidade de unidades cunhadas ou até mesmo falhas no processo de fabricação. De acordo com RNF Coleções, que compartilhou sua expertise no TikTok, uma moeda de 1 real datada de 2022 pode alcançar um valor de até R$ 200 devido a um equívoco peculiar.

Entre os defeitos mais recorrentes em moedas desse tipo, um deles que pode render uma soma significativa ao proprietário é a data vazada. Segundo consta no catálogo de moedas brasileiras, seu preço pode variar de R$ 20 a R$ 60. Outro defeito que ostenta um valor um pouco mais substancial é o reverso horizontal à direita. Se a moeda cunhada em 2022 apresentar essa particularidade, ela poderá alcançar a quantia de R$ 120.

Contudo, o grande destaque recai sobre a moeda com reverso invertido, considerada a mais cobiçada pelos especialistas. Caso você possua uma dessas raridades em sua coleção, os entusiastas numismáticos podem estar dispostos a desembolsar até R$ 200 para adquiri-la.

Três moedas que podem chegar a R$ 10 mil

Por acaso você tinha conhecimento da existência dessas três peças de real, extremamente raras, cujo conjunto pode atingir até R$ 10 mil?

Caso esteja curioso a respeito do potencial valor de sua moeda no mercado de colecionadores, é importante verificar se ela apresenta os seguintes equívocos:

A moeda de 50 centavos com o cunho trocado com a de 5 centavos, resultando na ausência do número zero. Embora tenham sido produzidas 40 mil unidades em 2012, que foram posteriormente retiradas de circulação, algumas delas acabaram permanecendo em uso. De acordo com o catálogo de moedas raras, seu valor pode alcançar até R$ 1.700.

Outras duas moedas de 50 centavos, também portadoras de um alto valor no mercado, compartilham desse erro de cunhagem. No entanto, o equívoco ocorre de maneira distinta. Nesses casos, o anverso foi trocado pela moeda de 5 centavos, levando a que a imagem de Tiradentes substituísse a do Barão do Rio Branco. Esse erro confere às moedas o apelido de “mula” ou “híbrida”, e de acordo com o catálogo, as peças fabricadas em 2010 ou 2012 podem valer R$ 4.500 cada uma.

