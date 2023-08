Grande CHAMADO para receber pagamento de até R$ 11 MIL; veja quem pode

O Conselho de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) está oferecendo uma oportunidade única para os brasileiros que possuem ensino de nível médio e superior. Um novo concurso público está aberto, com um total de 455 vagas em disputa. Sendo assim, 65 dessas são para ocupação imediata e 390 para cadastro reserva. As inscrições vão até o dia 18 de setembro de 2023.

O concurso tem como foco principal ofertar vagas tanto em Goiânia quanto em outras 25 cidades do estado. Os salários oferecidos variam entre R$2 mil reais e podendo chegar até R$11mil reais, dependendo do cargo. A carga horária semanal também pode variar, de 30 a 40 horas. Saiba mais sobre algumas vagas ofertadas.

Grande chamado para receber pagamento de até R$11 mil reais. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Descrição da vaga (cargos) Número de vagas Analista de Área – Contador 2 vagas Analista de Área – Advogado 3 vagas Analista de Fiscalização 1 vaga Analista de Fiscalização – Eng. Civil 7 vagas Agente de Fiscalização 2 vagas Analista de Área – Controlador Interno 2 vagas Analista de Fiscalização – Eng. Eletricista 4 vagas

Os interessados devem efetuar sua inscrição através do site oficial do Instituto responsável pela prova até às 23h do dia 18 de setembro de 2023. As inscrições estão abertas desde o dia 9 de agosto de 2023. A taxa é de R$80 reais para cargos do nível médio e R$120 reais para superior.

Como irá funcionar o concurso

Os candidatos que desejarem realizar a isenção da taxa devem solicitar até o dia 11 de agosto de 2023. O concurso terá provas objetivas e discursivas para todos os cargos serão aplicadas no dia 29 de outubro de 2023. O teste contará com questões de língua portuguesa, matemática, legislação, noções de informática, conhecimentos complementares, gerais e específicos.

Qual será a banca avaliadora da prova?

O Instituto Quadrix tem muito em comum com a banca CESPE/Cebraspe, como provas longas, com foco em interpretação de texto e questões no modelo Certo/Errado.

Entretanto, ela é menos complexa e a penalização para o chute também é mais amena, apenas de meio ponto para os erros.

Dessa forma, para anular uma questão certa é preciso ter errado dois outros itens. Veja um resumo da banca:

Textos: longos, geralmente extraídos de revistas e jornais e tratando de atualidades.

longos, geralmente extraídos de revistas e jornais e tratando de atualidades. Questões: costuma ser no modelo Certo/Errado, assemelhando-se muito ao modelo CESPE/Cebraspe. Penalização de 0,5 ponto para cada questão errada Quando no modelo múltipla escolha, apresenta 5 alternativas.

costuma ser no modelo Certo/Errado, assemelhando-se muito ao modelo CESPE/Cebraspe. Nível de complexidade : médio

: médio Particularidades : Pode cobrar a legislação específica de Conselhos Profissionais; Depois da realização do certame e aprovação do candidato, a Banca Quadrix emite certificado de aprovação caso solicitado, mediante o pagamento de uma taxa de R$50,00.

