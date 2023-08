Já passou azeite no cabelo hoje? Entenda quais são os benefícios

O azeite é um ingrediente bem comum dentro do mundo da culinária, ele também é rico em nutrientes, vitaminas e antioxidantes que também fazem muito bem para a saúde do nosso cabelo, ou seja, o azeite é usado em várias coisas, ele também é muito bom para temperar saladas, o azeite extravirgem também pode ser usado como um excelente aliado para fios.

Os benefícios são surpreendentes, veja abaixo.

Confira benefícios do Azeite de Oliva para o cabelo que você jamais poderia imaginar que ele fazia

Trouxemos 7 benefícios do azeite e sua ação no cabelo que com toda certeza você vai querer experimentar.

Hidratação Profunda: Todos sabem que o azeite de oliva é um ótimo hidratante para o cabelo seco e danificado. Ele entra nas cutículas capilares, e proporciona uma hidratação profunda e duradoura, deixando o cabelo macio e brilhante.

Combate a Caspa: A caspa, que é o terror de muitas mulheres, é causada pelo ressecamento do couro cabeludo, e o azeite pode ser um grande aliado para combater a caspa. Ao aplicá-lo no couro cabeludo, ele vai equilibrar a produção de óleo e a manter a pele hidratada, reduzindo a descamação e a coceira.

Fortalece os Fios: O azeite é rico em vitamina E, que é um antioxidante que ajuda a fortalecer e proteger os fios contra danos externos, como por exemplo a poluição e exposição excessiva ao sol. O uso regular de azeite no cabelo pode ajudar a prevenir a quebra e a queda de fios.

Estimula o Crescimento: O azeite tem ácidos graxos que melhoram a circulação sanguínea no couro cabeludo, e assim estimula o crescimento saudável dos fios.

Previne Pontas Duplas: O azeite consegue formar uma barreira protetora ao redor dos fios, evitando que as pontas se abram e fiquem duplas. Coloque um pouco do azeite nas pontas do cabelo antes de usar ferramentas de calor, como chapinha ou secador.

Suaviza o Frizz: O azeite pode ser usado para suavizar o frizz e dar aos fios um aspecto mais liso e sedoso.

Tratamento Natural: Por fim, o azeite de oliva é uma opção natural pois é livre de químicos para o cuidado capilar. Ao usá-lo regularmente, você pode reduzir a necessidade de produtos químicos, que muitas vezes podem danificar os fios a longo prazo.

Coloque uma quantidade generosa no couro cabeludo e também nos fios e deixe agir por 30 minutos, depois lave com shampoo e condicionador. Se deseja potencializar esses benefícios, adicione ingredientes como mel, ovo ou óleo de como a essa mistura.

