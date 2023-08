Quem informa o CPF na nota deve ficar de olho na notícia da Serasa

A prática de incluir o CPF na nota fiscal já se tornou algo comum no Brasil, sendo oferecida em diversos estabelecimentos por todo o país. A ação não traz vantagens apenas aos consumidores, mas também beneficia o governo, permitindo um monitoramento constante para assegurar que os estabelecimentos cumpram suas obrigações fiscais.

Recentemente a Serasa informou aos consumidores que o CPF na nota fiscal traz uma série de benefícios. Alguns, por exemplo, podem abrir as portas para que você participe e programas estaduais que oferecem prêmios, seja por sorteio ou através da leitura de QR Code das notas. Essas vantagens podem se traduzir em descontos em serviços ou até mesmo prêmios em dinheiro.

O órgão regulador e protetor do crédito também informou que o CPF permite que você tenha acesso a recompensas palpáveis em todo o país. Em alguns casos, os governos estaduais conseguem controlar a tributação comercial com o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), combatendo a sonegação de impostos.

Há quem diga também que o CPF na nota ajuda no score da Serasa. Porém, nunca foi comunicado nada concreto sobre o assunto.

Saiba quais são os benefícios de quem coloca CPF na nota. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como aumentar o score na Serasa?

Para aumentar sua pontuação na Serasa e ter maior facilidade em liberação de empréstimo e concessão de crédito, veja algumas dicas:

Evite inadimplências: caso seu nome fique sujo, procure limpá-lo o mais rápido possível. Para isso, tente participar do Desenrola Brasil, novo programa governamental que renegocia dívidas;

Pague suas contas: mantenha suas contas em dia e evite pagá-las após o vencimento;

Use o crédito com sabedoria: não exagere nos limites dos cartões de crédito e não acumule dívidas;

Não abra tantas contas: isso pode afetar seu score. Abra contas necessárias em instituições financeiras.

O que é Score?

Antes de saber como funciona o Score do Serasa, é preciso saber o que ele é. O Score é uma pontuação que indica para o mercado se você é um bom pagador. Essa pontuação de crédito vai de 0 a 1.000 e representa as chances de você pagar suas contas em dia nos próximos 12 meses.

Em outras palavras, o Score é um cálculo estatístico que ajuda as empresas a entenderem qual é o nível de risco de dar crédito a você com base no seu comportamento.

Com essa descrição parece bem simples, certo? E com essa pontuação, a regra é bem clara:

Uma pontuação maior aumenta as suas chances de conseguir crédito no mercado;

Já uma pontuação menor diminui e muito essas chances.

Quem tem mais dívidas também terá uma nota menor do que quem paga as contas em dia. É também com base nesse Score que o custo de crédito tende a variar de pessoa para pessoa.

