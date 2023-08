Comunicado GERAL para TODOS os brasileiros com conta poupança na Caixa

O banco da Caixa Econômica Federal tem uma novidade especial para toda sua clientela que tem conta poupança ativa, o banco já emitiu um comunicado de grande importância para aqueles que já estão juntando suas economias na conta poupança, pois agora eles terão liberdade para fazer suas movimentações financeiras a qualquer hora do dia.

Eles estão com esse plano em andamento desde o mês de junho deste ano, a Caixa realizou uma atualização nos números das contas que visam tomar as transações mais simples e também acessíveis, pois agora essa novidade já está aberta para todos os clientes, por isso não se exige mais que qualquer tipo de movimentação realizada em dia útil.

clientes da caixa terão liberdade para movimentar dinheiro na conta poupança. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Inovação pelo aplicativo da Caixa

O banco da Caixa também trouxe uma inovação pelo aplicativo, pois agora tem como acompanhar as transações da poupança em tempo real, diretamente no aplicativo, por isso a instituição proporciona uma maneira para monitorar as movimentações e também aumentar o nível de segurança.

Esse recurso já está disponível tanto pela internet banking e pelo aplicativo da Caixa, vai estar disponível para sistema iOS e sistema Android, lembrando que o atendimento vai ser realizado por 24 horas.

Veja também: Petrobras vende GASOLINA 23% mais barata a R$ 2,52; entenda o impacto

Banco da Caixa compartilhou parceria com Petrobras

A principal intenção é fornecer e estimular novos empregos no Brasil, a Caixa também anunciou uma parceria junto com a Petrobras nesta segunda-feira (14). Ambas as companhias entraram no banco do Progredir, uma iniciativa da empresa Petrobrás de suporte à cadeia de fornecedores do setor de óleo e gás.

O banco espera efetivar por ano cerca de R$ 1 bilhão em negócios, oferecendo taxas de 30% menores. Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, afirmou que “esta é uma das medidas do programa de apoio a fornecedores da Petrobras com o objetivo de fomentar e também estimular a cadeia produtiva local e gerar empregos para o país”.

Para explicar melhor, o progredir trata-se do adiantamento por instituições financeiras de valores baseados nos contratos celebrados com os fornecedores da empresa Petrobras.

Veja também: Grandes presentes do Caixa Tem para os beneficiários em agosto