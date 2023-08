Polícia Civil de SP terá novo edital com mais de 3 MIL VAGAS

A expectativa promete ser grande em relação à publicação dos editais do recente concurso para Polícia Civil do Estado de São Paulo, que, segundo divulgado, contará com um total de 3.500 oportunidades, distribuídas em diversos postos de trabalho, de nível de escolaridade superior. Saiba mais detalhes sobre o aguardado concurso, logo abaixo.

Quem tem o sonho de ser tornar policial civil já está com a ansiedade nas alturas, ao ser confirmado o novo concurso público para o Estado de São Paulo, com previsão de um total de 3.500 oportunidades, distribuídas em diversos postos de trabalho.

Este concurso é indiscutivelmente um dos mais significativos já realizado pela instituição, com o propósito de atrair um grande número de interessados. As vagas serão igualmente distribuídas entre uma gama diversificada de funções, incluindo cargos como investigador, escrivão e delegado.

Neste artigo, todas as informações pertinentes relativas a este concurso serão reveladas em detalhes, incluindo pré-requisitos e orientações para um processo de preparação eficaz. Se a ambição de integrar as fileiras da Polícia Civil de São Paulo é uma das suas metas, este é um momento mais que oportuno para dar início ao preparo visando essa valiosa oportunidade.

Distribuição de Vagas

As 3.500 vagas proporcionadas pela PC SP serão alocadas em diferentes categorias funcionais, todas elas demandando uma formação acadêmica de nível superior, bem como a posse de carteira de habilitação na categoria “B” ou superior. A distribuição das vagas será feita da seguinte forma:

Escrivão de polícia: 1.333 vagas

Investigador de polícia: 1.225 vagas

Delegado de polícia: 552 vagas

Médico legista: 116 vagas

Perito criminal: 249 vagas

Remuneração

No tocante à remuneração inicial, os cargos de investigador e escrivão conferirão um vencimento de R$ 6.665,35. Esse montante é composto pelo salário-base de R$ 2.939,84, pela RETP de R$ 2.939,84 e por um adicional de insalubridade que atinge R$ 785,67.

Por outro lado, os cargos de legista e perito criminal ostentarão um início de carreira com uma remuneração de R$ 13.740,07. Esse valor é constituído pelo salário-base de R$ 6.477,20, pela RETP de R$ 6.477,20 e por um adicional de insalubridade de R$ 785,67.

Já para aqueles que buscam o cargo de delegado, a remuneração inicial será de R$ 15.283,39. Esse total engloba o salário-base de R$ 5.943,87, a RETP de R$ 5.943,87, um adicional de direção de atividade policial no montante de R$ 2.609,98 e um adicional de insalubridade de R$ 785,67.

Publicação do Edital

Num primeiro momento, a previsão era de que o edital fosse liberado até o término de julho, tal como divulgado pelo diretor-geral da corporação, Arthur José Dian. Entretanto, a viabilização desse processo ainda está pendente da seleção da entidade responsável pela organização do certame, sendo a Fundação Vunesp a instituição com maior probabilidade de ser selecionada.

Espera-se que esse desfecho seja alcançado em um futuro próximo, possibilitando que o concurso seja iniciado ainda no decorrer de agosto.

Detalhes do Último Concurso

A edição mais recente do concurso da PC SP foi realizada em 2022, contemplando a oferta de 2.939 vagas, todas elas também direcionadas a postos de trabalho que requerem formação de nível superior. A Fundação Vunesp atuou como a entidade responsável pela organização do certame nessa ocasião.

As avaliações foram constituídas tanto por questões de natureza objetiva quanto por questões discursivas, com o propósito de avaliar o domínio de temas como Língua Portuguesa, Noções de Direito, Noções de Criminologia, entre outras matérias, em concordância com o cargo almejado.

Concurso para Perito Criminal

O último processo seletivo destinado à função de perito criminal teve lugar em 2013, proporcionando 447 vagas para indivíduos portadores de diplomas de graduação em várias áreas. A seleção foi composta por múltiplas etapas, compreendendo uma prova objetiva, uma avaliação de aptidão psicológica, um teste de aptidão física, uma investigação social e uma avaliação de títulos. A prova objetiva incorporou 100 questões de múltipla escolha, abarcando disciplinas como Língua Portuguesa, Noções de Direito, Noções de Criminologia, entre outras.

A Respeito da Vunesp:

A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp) foi instituída em 1979 e se trata de uma entidade de natureza privada e sem fins lucrativos. A principal incumbência da Vunesp é a concepção, organização, execução e supervisão do vestibular da Unesp, além de atuar na organização de processos seletivos e concursos para outras instituições. Adicionalmente, a Vunesp se empenha em promover atividades de pesquisa e extensão de serviços à comunidade no âmbito educacional.

Proximamente, mais detalhes a respeito do concurso PC SP serão divulgados. Permaneça atento às atualizações e inicie o processo de preparação para garantir sua candidatura no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

