Gatos sabem reconhecer seus donos dessa forma

Embora para muitas pessoas possa parecer algo inusitado, os gatos sabem reconhecer seus donos.

Eles são verdadeiras criaturas mágicas, repletas de fascínio e surpresas, e não raramente possuem uma aura de mistério única. E, claro: também são ótimos companheiros, que conquistam o coração e se transformam em algo que vai além de simples animais de estimação.

Mas, afinal: como o reconhecimento citado acontece?

A resposta está no conteúdo abaixo.

Os gatos sabem reconhecer seus donos, e se conectam a eles de forma única | Imagem: Yerlin Matu / unsplash.com

Como os gatos sabem reconhecer seus donos

Os gastos, entre outras coisas, são admirados por sua inteligência e curiosidade: eles são capazes de entender a rotina dos humanos com os quais convivem, oferecendo afeto, companhia e lealdade de modo incondicional e altruísta. E eles fazem isso todos os dias, sempre amorosos e atentos.

E a sensibilidade desses animais vai além do que o ser humano pode compreender, uma vez que a percepção deles pode até mesmo superar a das pessoas, permitindo que eles sintam emoções e preocupações. E é por causa de características tão únicas que muitas pessoas se perguntam se os gatos sabem reconhecer seus donos.

E a resposta é que, de fato, eles chegam a responder seus donos, quando os mesmos falam com eles.

Em um estudo que foi publicado na Animal Cognition, uma revista especializada, os especialistas criaram um laboratório específico, a fim de que conseguissem estudar exatamente 16 gatos.

Neste experimento, as frases pré-gravadas com as vozes de seus donos e de pessoas estranhas eram reproduzidas, para que a reação dos felinos fosse observada. E o resultado não poderia ser mais surpreendente.

Os animais reagiram às vozes de seus donos, demonstrando profunda conexão com eles.

Os gatos sabem reconhecer seus donos e se conectam a eles de outras formas também

A conexão entre humanos e felinos, porém, vai além do reconhecimento da voz, estando ligada até mesmo ao hábito que eles têm, de dormir sobre a cabeça de seus donos.

Os especialistas explicam que os felinos são atraídos pelo calor dessa parte do corpo dos humanos, o que também os acalma, como citada por Marilyn Krieger, especialista no comportamento dos felinos.

Já em Michigan, nos EUA, os especialistas da Universidade de Oakland descobriram que esses animais são empáticos e conseguem saber quando seus donos estão estressados e felizes, por exemplo.

Até mesmo o ronronar suave e as mordidas suaves são, de acordo com a veterinária Angélica Ruales, uma forma de demonstrar carinho e conexão.

Em resumo, portanto, pode-se dizer que nenhum gato é apenas um observador: trata-se de um animal que se fato se envolve com quem está por perto em sua rotina, reagindo a vozes e sempre buscando conforto e calor em quem lhe transmite confiança.

Logo, embora para muitas pessoas possa parecer estranho, uma vez que os gatos nem sempre são tão eufóricos e calorosos como os cachorros, estes animais são, sim, companheiros incomparáveis, verdadeiros confidentes carinhosos, capazes de compreender, e muito, o ser humano.

O mundo destes felinos é repleto dos mais fascinantes comportamentos, e todo ser humano tem muito que aprender com eles.

