WhatsApp chuta a porta e decide mudar sensivelmente função de reconhecimento nos celulares

Os desenvolvedores por trás do WhatsApp Messenger estão prestes a introduzir um sistema revolucionário que visa aprimorar a segurança das conversas dos usuários. A iniciativa representa uma grande mudança que redefine a abordagem de autenticação para iPhones e dispositivos Android. A seguir, entenda o que deve mudar.

O WhatsApp está prestes a introduzir um sistema revolucionário que visa aprimorar a segurança das conversas dos usuários. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp ao extremo

Após ter impactado profundamente a dinâmica das conversas por meio da adição de mensagens instantâneas em vídeo, a Meta, detentora do WhatsApp, tem como objetivo remodelar completamente o processo de login e proteção das conversas na plataforma de chat.

A inovação em pauta é um novo sistema de privacidade, meticulosamente projetado para elevar a segurança do WhatsApp nos ecossistemas do iPhone e Android. A equipe por trás do WABetaInfo fez descobertas intrigantes acerca de uma funcionalidade iminente, que estará acessível tanto nas versões do WhatsApp Messenger para dispositivos iPhone e Android quanto na variante do WhatsApp Web.

Este novo recurso proporcionará aos usuários diversas opções para autenticação, incluindo impressão digital, reconhecimento facial, senhas tradicionais ou até mesmo chaves de acesso. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Leia mais: WhatsApp lança ferramenta que serve apenas para confundir

Entenda o funcionamento do novo sistema de segurança do WhatsApp em sistemas iOS e Android

WhatsApp Web:

Começando com a renovação do acesso ao WhatsApp Web, a versão beta 2.2333.11 do software em fase de desenvolvimento destaca um menu principal protegido por senha, oferecendo aos usuários a capacidade de resguardar suas conversas na plataforma da web contra acessos não autorizados.

O que os observadores podem testemunhar na captura de tela a seguir é que, após o término da fase beta deste recurso inovador, a versão web do WhatsApp exibirá uma tela de bloqueio de senha, salvaguardando os bate-papos de olhos curiosos.

Com esse nível adicional de segurança, mesmo que um indivíduo tenha acesso ao computador, Mac ou tablet do usuário, será impossível visualizar as mensagens e as trocas de conversas no WhatsApp sem o devido código de acesso. Além disso, as notificações permanecerão ocultas quando a tela estiver bloqueada, oferecendo um componente de privacidade altamente prático e imprescindível.

WhatsApp para iPhone e Android:

Em contrapartida, o WhatsApp também está introduzindo suporte para as chamadas chaves de acesso ou “Access Keys” no iOS e Android. Esta novidade já pode ser encontrada na mais recente versão beta do WhatsApp para Android, permitindo que os usuários empreguem sensores de impressão digital ou sistemas de reconhecimento facial para confirmar suas identidades usando essas chaves.

No cenário iOS 16, as novas chaves de acesso foram implementadas como parte dos esforços da Apple para elevar a segurança na autenticação de contas. Estas chaves são mais amigáveis para os usuários do que as senhas tradicionais e são automaticamente sincronizadas através do iCloud, permitindo a autenticação consistente em múltiplos dispositivos. Adicionalmente, as chaves de acesso podem ser compartilhadas com outros usuários via AirDrop.

Onde Encontrar Esses Novos Recursos:

As novas funcionalidades de segurança do WhatsApp estão atualmente acessíveis nas versões beta do WhatsApp Web, iOS e Android. Elas estão programadas para serem lançadas para todos os usuários em breve. Vale ressaltar que, na configuração de cada conversa, já é possível proteger diálogos individuais no WhatsApp através de senhas, Face ID ou Touch ID.

Com a introdução das chaves de acesso nas versões iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma, os usuários do ecossistema Apple terão a habilidade de vincular uma chave de acesso ao seu ID Apple, simplificando o processo de autenticação em diversos serviços.

Em síntese, o WhatsApp está à beira de uma transformação significativa em relação à segurança e autenticação de suas conversas. Com uma gama de opções de autenticação, que vão desde impressão digital e reconhecimento facial até senhas e chaves de acesso, a plataforma está elevando suas medidas de segurança para garantir uma experiência mais protegida e confidencial aos usuários.

Esses aprimoramentos estão atualmente disponíveis nas versões beta e estão programados para serem lançados para todos os usuários em breve, prometendo uma camada adicional de segurança em todas as conversas e trocas de mensagens.

Leia também: Passo a passo para entrar em uma das comunidades do WhatsApp; veja para que serve