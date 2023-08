Liberação de R$ 2 mil no Nubank para os clientes que fizerem isso

O banco digital do Nubank, é um dos bancos mais inovadores em nosso país e sempre está nas primeiras posições de melhores bancos e ferramentas financeiras. Além disso, ele também sempre está na vanguarda para oferecer mais facilidade aos clientes, pois é bem fácil mexer no aplicativo, conseguir serviços financeiros, tudo é bem prático e com transparência.

Por isso, o banco decidiu dar um passo mais ousado para proporcionar uma experiência ainda mais transparente. Ou seja, o cliente vai poder acessar todos os detalhes dos limites de crédito de maneira fácil e clara, tudo em um único lugar.

O Nubank já compartilhou a novidade e vai lançar uma funcionalidade que vai tornar isso totalmente possível e, além disso, também promete que vai revolucionar a maneira como vai lidar com as finanças.

confira o serviço financeiro do Nubank. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nubank e a revolução na gestão de crédito

A ferramenta que é conhecida e chamada de “Meus Limites”, é uma nova categoria totalmente integrada no aplicativo do banco Nubank e oferece também aos clientes uma visualização completa de todos os limites de crédito possíveis. O interessante é que essa ferramenta vai proporcionar ao cliente uma visão clara e totalmente abrangente das opções de crédito e tudo reunido em um único lugar.

Não podemos esquecer que essas inovações não vão parar por aqui, a função “meus limites” vai permitir que o cliente tenha controle em suas mãos, ou seja, agora o cliente vai conseguir definir o valor do limite aprovado que deseja concentrar em seu cartão, e assim vai ter um direcionamento claro e financeiro e uma compreensão completa das opções.

Veja também: Nubank permite gastar no crédito e no débito sem ter o cartão; como isso?

Nubank e seus serviços financeiros

O limite do banco Nubank sempre foi atrativo para muitos clientes, por isso sua clientela vem crescendo a cada dia, pois até pessoas negativas conseguem um pouco de crédito no Nubank para provar que é possível mudar a sua situação e começar aprender a ter um direcionamento completo sobre suas finanças.

O nubank oferece vários tipos de serviços de crédito ou para rendimento do dinheiro, como por exemplo as caixinhas, função construir meu limite, onde a pessoa guarda o dinheiro e é transformado em crédito, e assim por diante. O banco ganhou popularidade devido o acesso fácil a esses serviços e também pela clareza que tem em seu aplicativo, pessoa de qualquer idade consegue aprender a mexer.

Veja também: Nubank avisa: cartão para de funcionar em 24 horas