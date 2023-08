Comunicado GERAL do INSS sobre corte de benefícios

Atualmente, o INSS é uma das maiores autarquias brasileiras, ela é responsável por efetuar o pagamento de vários benefícios, tanto no âmbito previdenciário quanto no âmbito assistencial. Contudo, nos últimos meses, vários cortes acabaram acontecendo sem motivo algum, por conta da polêmica que foi criada em relação ao assunto, um comunicado oficial foi emitido explicando a situação, confira que o seu benefício tem risco de ser cortado também.

Triste anúncio inerente ao INSS acaba de chegar, entenda | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais os principais benefícios administrados pelo INSS?

Basicamente, eles estão encaixados em duas grandes categorias, a primeira, é de benefícios previdenciário, isto é, aqueles que os beneficiários têm direito após contribuírem com a previdência durante um determinado período de tempo, como é o caso da aposentadoria, pensão por morte e salário-maternidade, por exemplo.

Mas também há o pagamento de um benefício assistencial, a saber, o BPC, que é destinado para idosos em situação de vulnerabilidade social e pessoas com condições especiais, como deficiência ou alguma doença.

Vale lembrar que todos os benefícios previdenciários possuem um período de carência, ao passo que o BPC não precisa, caso a pessoa se enquadre nas regras, já possui direito.

Veja também: Como Resgatar Até R$ 2.900 HOJE (12); Veja Quem Pode

Por que os benefícios estão sendo cancelados?

O motivo que está sendo relatado pelo INSS, é sobre benefícios que estão sendo duplicados, basicamente, um segurado acaba falecendo e o nome dele é André Silva, caso haja outro beneficiário com o mesmo nome e sobrenome e alguns dados não estiverem corretos, a pessoa que está “viva” pode ter o benefício suspenso.

A suspensão não é permanente, basta que ele informe os dados corretos e prove que está vivo, fazendo isso, rapidamente o valor é pago novamente ao segurado. Vale lembrar, que o pagamento é emitido, mas ganha uma etiqueta de “pendência” e só fica disponível após a prova de vida.

De acordo com a portaria do INSS, é possível realizar a prova de vida na instituição que efetua o pagamento do segurado. Basicamente, se o segurado recebe na Caixa, ele pode ir até a central de atendimento na unidade e realizar o procedimento de verificação.

Veja também: Faça Isso Para Desbloquear O Dinheiro Parado No Banco Central

É possível fazer a prova de vida pelo aplicativo?

Caso o usuário deseje, é possível realizar a ativação pelo próprio aplicativo do Meu INSS, para isso, basta seguir o passo a passo:

Entre no site ou no aplicativo que está disponível para Android e iOS;

Selecione a opção “Novo Pedido” e após isso “novo requerimento”;

Na aba que irá abrir, selecione “atualizações para manutenção do benefício” e depois em “reativar benefício”;

Os benefícios disponíveis serão listados e o segurado deve escolher qual ele quer reativar, por fim, preencha todas as informações e finalize o processo.

O procedimento de suspensão é de suma importância, somente no último ano, de todos os benefícios suspensos, apenas 1% foram reativados.