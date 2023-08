12 de setembro tem novo iPhone na área; veja o que se sabe

Como já era de se esperar, a Apple aparentemente irá lançar seu novo iPhone no mês que vem. E, embora nenhuma data oficial tenha sido divulgada até o momento, acredita-se que o modelo 15 desta linha de celulares acontecerá exatamente no dia 12 ou no dia 13, durante um evento.

Após uma semana do lançamento as vendas em território americano pode começar, aproximadamente a partir do dia 21, lembrando que o novo iPhone deve chegar ao mercado em exatamente 4 modelos, sendo eles:

1. O iPhone 15 simples;

2. O iPhone 15 Plus, também simples, mas com tela maior;

3. O iPhone 15 Pro, bem mais avançado;

4. O iPhone 15 Pro Max, mais potente e maior.

Na leitura a seguir, é possível saber mais detalhes sobre este que, para muitas pessoas, é o lançamento mais esperado de 2023.

O novo iPhone está previsto para setembro | Imagem: Sumudu Mohottige / unsplash.com

As possíveis mudanças no novo iPhone

Entre os pontos que mais devem sofrer alterações na nova linha, pode-se citar:

Maior leveza nos aparelhos;

Bordas mais finas nas telas;

A porta Lightning dando lugar à porta USB-C;

Modelos Pro com lateral de titânio ao invés de aço inoxidável;

Maior resistência no corpo do aparelho;

Topo da tela (onde fica a câmera frontal) sem recorte fixo retangular;

Um botão personalizável novo.

Inclusive, espera-se que as versões Pro do novo iPhone 15 tenham um botão de ação que se assemelha ao que existe no Apple Watch Ultra e que, por sua vez, substitui o botão de toque.

Mais detalhes surpreendentes sobre a nova linha

É muito provável que o conjunto duplo de câmeras seja mantido nas versões mais simples do novo iPhone, quanto as mais avançadas (Pro e Pro Max) terão um conjunto triplo.

De acordo com rumores, as especificações do hardware também receberão uma atualização “agressiva”, de modo a deixar os aparelhos mais eficientes e, também, mais inteligentes. O tempo de resposta dos recursos ficará muito mais curto, e os recursos de rede ficarão mais rápidos.

O espaço de armazenamento, por sua vez, também ficará maior, segundo as especulações que existem a respeito desse assunto. A estimativa, nesse caso, é de que a memória nos aparelhos varie de 256 GB a 2 TB.

E as cores, claro, também serão um detalhe a ser destacado: as opções podem vir em vermelho, prata, azul escuro, preto e/ou cinza espacial, grafite e ouro. Até mesmo um novo iPhone rosa pode surgir.

Quanto os novos aparelhos irão custar

A má notícia, para os fãs da Apple, está nos possíveis preços relacionados à nova linha de celulares da marca, considerado que, também segundo rumores, as versões Pro Max e Pro da geração 15 poderão ficar até R$ 1.000 mais caras.

Vale considerar, inclusive, que o modelo mais barato da linha 14 foi vendido no lançamento por R$ 7.900, enquanto o mais caro chegou a surpreendente preço de R$ 15.499.

Para o evento do lançamento do novo iPhone 15m espera-se um misto de apresentações ao vivo com vídeos gravados, além da presença de convidados especiais, como profissionais da imprensa e criadores de conteúdo.

