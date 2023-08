É importante se inscrever no Cadastro Único mesmo sem direito de receber; entenda

O Brasil possui dimensões continentais, ao todo, são milhões de habitantes, ou seja, há uma grande dificuldade de colher os dados de todos. Entretanto, uma ferramenta do Governo Federal auxilia no processo, a saber, trata-se do Cadastro Único para programas sociais, mas muitas pessoas só realizam o cadastro pensando em receber o Bolsa Família, contudo, entenda porque é importante tê-lo mesmo sem ter direito ao benefício social no momento.

Como funciona o Cadastro Único?

O Cadastro Único é basicamente um banco de dados onde há as informações de vários brasileiros, sobretudo, aqueles que são de baixa renda e encontram-se em vulnerabilidade social. Por intermédio dessas informações, é possível que o Governo realize a inclusão de todos eles em programas sociais.

Mas vale lembrar que a depender da situação de cada família, ela pode ser destinada a programas sociais específicos, em outras palavras, não basta se inscrever no Cadastro Único para ter direito ao Bolsa Família, por exemplo.

Mas a “jogada de mestre” é entender que o CadÚnico não é resumido apenas no Bolsa Família, há inúmeros outros programas que o beneficiário pode ter direito apenas sendo cadastrado na base de dados citada.

Como se inscrever no Cadastro Único?

A inscrição é totalmente gratuita e a depender da região, o local para se inscrever muda, há locais que as inscrições acontecem nos CRAS e há locais que acontecem em postos selecionados pela prefeitura. De igual modo, é possível realizar o download do aplicativo do Cadastro Único e após isso, apenas confirmar as informações presencialmente.

Além disso, os documentos que o interessado deve apresentar são: RG, CPF, comprovante de renda e residência, dele e de todos os membros da casa.

E sobre o salário, a renda por pessoa deve ser de até meio salário mínimo e no máximo três salários mínimos (considerando a renda de todos os membros da casa). Por fim, ter residência fixa no Brasil.

A importância de se inscrever mesmo sem ter direito a receber nada

Quando o cidadão não recebe algum benefício, na maioria das vezes, essa situação é momentânea, mas quando novas vagas surgem, ele pode ser incluído na lista de pagamentos, além disso, quem já estava inscrito, acaba tendo mais oportunidades de entrar logo do que pessoas novatas.

Então, se inscrever, talvez não sirva para garantir o presente, mas o futuro, provavelmente o beneficiário poderá garantir. E mesmo que não consiga o benefício de imediato, é possível ter acesso a outros programas sociais.

Como a tarifa baixa renda, que permite que o beneficiário tenha descontos exorbitantes na conta de energia, a depender do gasto mensal, pode pagar menos da metade. Portanto, realize sua inscrição o quanto antes.