Sinal de demência é desejar tipo específico de comida

Querer comer esta comida pode ser um sinal de demência? Uma mudança súbita na preferência por alimentos açucarados pode ser algo mais do que apenas uma inclinação por doces. Pode, na verdade, ser um sinal inicial de demência, uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. O que torna essa mudança nas preferências alimentares um alerta para algo tão sério, e quais outros sinais devem ser observados na detecção precoce da demência?

Nas fases iniciais da demência, mudanças nas preferências alimentares, como o desejo por comida doce, podem ser observadas. Foto: divulgação

Relação entre a demência e a comida

A demência é uma síndrome progressiva que afeta a memória, o pensamento, a linguagem e a capacidade de realizar tarefas diárias. Entre as várias formas de demência, a demência frontotemporal (DFT) se destaca por afetar os lobos frontal e temporal do cérebro, regiões essas que têm papel vital na personalidade, comportamento e uso da linguagem. Essa forma particular de demência parece influenciar a maneira como o cérebro usa a serotonina, conhecida popularmente como o hormônio da felicidade, o que leva a um aumento no desejo por alimentos açucarados.

A identificação desse sintoma pode ser crucial, já que pode se manifestar mais cedo do que outros indicadores da doença, entre os 45 e 65 anos de idade. Embora o desejo ocasional por um bolo ou uma torta não deva ser motivo de preocupação, uma preferência repentina e notável por alimentos doces, especialmente quando acompanhada de outros sinais, pode justificar uma visita ao médico.

A detecção precoce de demência pode ser um desafio, pois os sintomas iniciais muitas vezes são sutis e podem ser facilmente confundidos com as mudanças normais associadas ao envelhecimento. A perda ocasional de objetos, como chaves ou óculos, não é alarmante, mas se torna preocupante quando acontece regularmente. A Alzheimer Society enfatiza que essa é uma das manifestações que pode sinalizar o início da condição.

A dificuldade em focar em tarefas que exigem organização e planejamento também pode ser um sinal de alerta, pois a demência pode tornar essas tarefas consideravelmente mais difíceis do que antes. Problemas com a linguagem, como dificuldade em formar frases ou encontrar as palavras certas, também podem indicar um problema. A perda de memória, talvez o sinal mais conhecido da condição, é muitas vezes um dos primeiros alertas para o declínio cognitivo.

Outros indicadores e sinais

Desorientação de tempo e lugar é outro indicador preocupante. Pessoas com demência podem frequentemente se perder no tempo, esquecendo o dia da semana, ou mesmo se perderem na rua, tendo lapsos de memória que as impedem de lembrar o caminho de volta para casa.

Esses sinais e sintomas revelam a complexidade da demência e a necessidade de observação atenta e detecção precoce. A identificação de um sinal tão inusitado como uma mudança nas preferências alimentares sublinha a importância de uma compreensão abrangente dessa condição debilitante. Enquanto a pesquisa continua a desvendar os mistérios da demência, a consciência e a compreensão dos sinais precoces podem ser a chave para um diagnóstico atempado e uma intervenção mais eficaz, possibilitando uma melhor qualidade de vida para aqueles afetados pela doença.

