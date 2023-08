Aprenda uma faxina de WhatsApp para liberar espaço no Android

O WhatsApp hoje é um dos mensageiros mais usados aqui no Brasil, então vai enchendo de grupos, conversas, mídia e assim por diante, ou seja, é bem comum que o aplicativo ocupe uma parte considerável da memória do celular e acaba se tornando mais pesado do que deveria.

No entanto, em alguns casos isso pode ser prejudicial para ter o funcionamento correto do aplicativo, e quando está muito cheio cria alertas para liberar espaço no armazenamento do celular, porém muitos usuários desconhecem que o próprio WhatsApp Android oferece essa ferramenta.

Como usar a ferramenta que o WhatsApp disponibiliza

Para ajudar os usuários a gerenciar melhor o seu aplicativo e armazenamento para liberar espaço, resolvemos trazer esse passo a passo para fazer aí no seu, confira:

Na aba “Conversas”, clique no ícone do menu e depois selecione “Configurações”

Acesse a opção “Armazenamento e dados” e depois clique em “Gerenciar armazenamento”

O WhatsApp oferece três opções para filtrar o conteúdo:

“Encaminhados muitas vezes”: Permite visualizar e apagar mensagens que foram encaminhadas múltiplas vezes, economizando espaço.

“Maior do que 5 MB”: Mostra arquivos de mídia que ultrapassam 5 MB de tamanho e que podem ser deletados para liberar espaço

“Selecionar uma conversa específica”: Permite escolher uma conversa em particular e apagar os itens indesejados

Para apagar os itens, você pode fazer da seguinte maneira:

Apagar todos os itens: Selecione todos os itens de uma vez e toque em “Apagar”

Apagar um item por vez: Pressione e segure o item que deseja excluir e, se desejar, selecione outros itens para apagá-los simultaneamente

Excluir itens marcados como favoritos ou todas as cópias de um item.

Também tem como usar algum recurso de pesquisa para encontrar os itens específicos e excluí-los individualmente:

Na aba “Conversas”, clique no ícone de pesquisa.

Escolha entre as opções “Fotos”, “Vídeos” ou “Documentos”.

Selecione o item que deseja apagar.

Clique em “Mais opções” e, em seguida, escolha “Apagar”.

Também tem outra opção para excluir arquivos de mídia do WhatsApp e utilizar o aplicativo Fils do Google, que é um explorador de arquivos que ajuda a liberar espaço no celular, confira o passo a passo:

No dispositivo Android, abra o Files do Google

Na parte inferior da tela, clique em “Limpar”

Selecione o card “Excluir mídia de WhatsApp” e, em seguida, toque em “Selecionar arquivos”

Escolha os arquivos que deseja remover e, na parte inferior, clique em “Mover X arquivos para a lixeira”

Confirme a exclusão na caixa de diálogo.

