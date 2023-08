Por que deixar o celular nestes lugares é um ERRO “FATAL”

O celular é um objeto que estamos 24 horas com ele ou quando guardamos queremos deixá-lo ainda sim em um lugar próximo porque tudo resolvemos hoje em dia com ele. Ou seja, levam o celular no banheiro, cozinha, quarto e todos os cômodos que vão.

Tem pessoas que levam o celular até na hora de tomar banho ou deixam debaixo do travesseiro na hora de dormir, pois assim o celular fica próximo, já que é uma ferramenta de extrema importância para a nossa comunicação, por mais que a gente faça desse jeito não é em qualquer lugar que o celular pode ficar e vamos explicar isso para você.

Existem alguns ambientes que podem ser prejudiciais para os celulares, como por exemplo o banheiro que pode causar danos internos no celular devido a umidade. Outra dica é que levar o celular no bolso também pode gerar consequências na tela.

Acompanhe o texto abaixo e confira os lugares que você não pode deixar o celular para evitar de quebrá-lo ou danificá-lo e ter mais durabilidade o seu aparelho.

Lugares onde você não deve colocar seu celular

Ambiente úmidos

Como já destacamos acima, esse é o primeiro ponto e que, infelizmente, muitas pessoas fazem isso e não sabem o risco que tem. A umidade danifica todos os componentes internos do celular por causa da água que vem no vapor.

Bolsa de praia

Outro alerta é para a bolsa de praia, pode parecer normal guardar o celular nesses tipos de bolsa quando vamos para a praia, no entanto o sol e a areia é extremamente perigosos para o celular, areia ou água podem entrar nas aberturas e a luz solar aquece demais.

Bolsos de roupas

Guardar o celular em bolsos é extremamente normal é o lugar que mais as pessoas guardam, principalmente homens, já que não andam de bolsas. O celular pode cair do bolso e quebrar ou acabar gerando uma pressão extrema.

Sutiã

Essa é para a mulherada. Guardar o celular no sutiã também é arriscado além de não ser confortável, o contato com o suor pode umedecer o celular. Não podemos esquecer que o busto é uma parte sensível e não é indicado ficar perto de ondas eletromagnéticas.

Cama

Um exemplo que também citamos logo acima é de dormir com o celular próximo do travesseiro ou em qualquer região da cama, não faça isso carregando, não é recomendado pois corre risco do superaquecimento, explosão e incêndio por deixar o celular carregando a noite inteira.

Exposição à luz solar

Todo mundo sabe que quando o celular fica em contato direto com luz solar por muito tempo ele aquece demais a bateria e pode danificá-lo ou até mesmo gerar uma explosão. O calor em excesso afeta também a visibilidade da tela e o sistema interno.

