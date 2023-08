3 receitas com alecrim para esconder os cabelos brancos

Alecrim pode ser usado para esconder cabelos brancos – Uma das tendências mais buscadas no universo da beleza é a utilização de produtos naturais. Nesse contexto, o alecrim surge não apenas como um tempero essencial na cozinha, mas também como uma solução natural e poderosa para os cabelos grisalhos, oferecendo alternativas eco-amigáveis e eficazes.

O alecrim não é apenas para temperar pratos, mas também é um aliado na luta contra os cabelos grisalhos. Foto: divulgação

Alecrim nos cabelos?

Embora muitos conheçam o alecrim por suas propriedades culinárias, a planta tem se destacado também por suas virtudes para a saúde e beleza. E quando se trata de cabelos grisalhos, o alecrim tem sido apontado como um ingrediente chave na produção de tinturas naturais. Para aqueles que buscam métodos alternativos e menos químicos, esta erva pode ser uma ótima opção a ser explorada.

Uma das maneiras mais simples de aproveitar os benefícios do alecrim para os cabelos é por meio do uso de óleo de alecrim. Este óleo pode ser facilmente incorporado à rotina diária adicionando-se 10 gotas no xampu de uso regular. Para quem deseja uma abordagem mais direta, é possível aplicar o óleo diretamente no couro cabeludo, massageando por aproximadamente 15 minutos.

Mas o alecrim também pode ser utilizado em sua forma mais pura e direta: como infusão. A preparação consiste em ferver um litro de água e, após alcançar o ponto de ebulição, adicionar 7 ramos de alecrim. Uma vez desligado o fogo, o próximo passo é deixar a mistura descansar por cerca de 10 minutos. Após o esfriamento, essa infusão pode ser aplicada nos cabelos, agindo por 20 minutos, seguida de um enxágue com água fria.

Outra combinação natural que tem chamado atenção é a mistura do alecrim com a sálvia. Ambas as ervas possuem propriedades que ajudam a disfarçar os fios grisalhos. Para a preparação, basta ferver 3 xícaras de água e adicionar meia xícara de alecrim e meia xícara de sálvia. Ao atingir o ponto de fervura, acrescenta-se 5 gotas de óleo essencial de alecrim. O próximo passo é deixar o preparado descansar por cerca de 30 minutos. Depois, basta coar, despejar o conteúdo em um frasco aplicador, e ainda adicionar uma haste de alecrim.

Na hora da aplicação, a tintura deve ser espalhada pelo cabelo, especialmente da metade para as pontas. Para otimizar os resultados, recomenda-se deixar a mistura agir durante uma noite, protegendo o cabelo com uma touca de banho. No dia seguinte, os cabelos podem ser lavados como de costume.

Resultados do tratamento

Importante salientar que os resultados desse tipo de tratamento não são imediatos e requerem consistência. A recomendação é repetir o processo a cada três dias ou semanalmente. A medida que as aplicações são feitas, a tendência é que os fios brancos comecem a escurecer. A preparação tem validade de até cinco dias, após esse período é necessário refazer a mistura.

Em tempos de valorização do natural e de busca por alternativas menos agressivas ao corpo e ao meio ambiente, o uso de plantas como o alecrim e a sálvia para cuidados estéticos reforça o movimento de retorno às origens e de reconexão com a natureza. E enquanto a sociedade repensa suas práticas, a natureza, mais uma vez, mostra que tem muito a oferecer.

