Agosto guarda GRANDE NOVIDADE para quem recebe o BPC; confira

BPC em agosto – A recente confirmação do retorno da linha de crédito consignado para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está gerando expectativa entre os que dependem deste auxílio. A retomada, prevista para este mês de agosto, vem após uma suspensão que deixou muitos beneficiários frustrados. Com um limite estabelecido de empréstimo, a novidade tem especificidades que merecem atenção.

Em agosto deste ano, o empréstimo consignado para beneficiários do BPC será retomado após a suspensão em março. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

O que vai mudar no BPC em agosto?

Em março de 2022, os beneficiários do BPC ganharam o direito de acesso a empréstimos consignados através da Medida Provisória (MP) 1.106. Essa linha de crédito veio como uma opção adicional para aqueles que recebem o benefício assistencial, mas foi abruptamente suspensa em março do ano corrente, causando desconforto para muitos.

A suspensão não durou muito tempo, com a promulgação da Lei 14.601 em junho, que estabeleceu o novo Bolsa Família, a retomada da linha de crédito foi prevista. A confirmação da retomada pelo INSS deu novo fôlego aos beneficiários, que agora podem planejar com a expectativa de terem esse recurso disponível novamente.

No que diz respeito aos detalhes do empréstimo consignado do BPC, a MP estabelece que ele estará limitado a até 35% da renda mensal do beneficiário. Como o valor pago pelo BPC corresponde a um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.320,00, o montante que pode ser comprometido com a linha de crédito é de R$ 462,00. Isso é notavelmente abaixo do percentual de empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS, que podem comprometer até 45% de suas rendas.

O INSS ainda ressalta que as regras do empréstimo consignado do BPC precisam ser normatizadas, o que ainda está em processo. A Dataprev, autarquia responsável pelo processamento de dados do governo federal, também necessitará de tempo para implantar um sistema próprio para essa linha de crédito. Esses aspectos técnicos podem influenciar a implementação e a operação efetiva da linha de crédito.

Sobre o benefício

O BPC é um benefício assistencial oferecido pelo INSS a idosos a partir de 65 anos de idade e a pessoas com deficiência de baixa renda. A principal característica é que os beneficiários recebem um salário mínimo mensalmente, correspondendo a R$ 1.320,00 em 2023. Diferente de outros benefícios do INSS, para ter acesso ao BPC, não é necessário ter feito contribuições. No entanto, os beneficiários não têm direito a 13º salário, nem deixam pensão por morte a seus dependentes.

A retomada da linha de crédito consignado para os beneficiários do BPC marca um momento significativo para aqueles que dependem deste auxílio. Oferece uma opção adicional de apoio financeiro, ainda que com limitações. A expectativa agora gira em torno da normatização e da implementação efetiva do sistema que permitirá o acesso a essa linha de crédito, e como isso será efetivado na prática para os beneficiários. A medida, enquanto aguarda sua efetivação completa, simboliza uma abertura de oportunidades financeiras para um grupo que, muitas vezes, encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica.

