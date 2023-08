Novo texto sobre a Lei de Cotas; veja o que muda

Lei de Cotas – A Câmara dos Deputados deu um passo importante na reformulação da Lei de Cotas, aprovando um projeto que traz alterações significativas, incluindo a inclusão de quilombolas no sistema de cotas e a redução da renda familiar per capita para o ingresso de alunos da rede pública. A legislação atual, que reserva 50% das vagas nas universidades e institutos federais para estudantes de escolas públicas e possui requisitos específicos de renda e etnia, agora enfrenta uma revisão substancial. O que essas mudanças significam e como elas podem afetar o cenário educacional no país?

A reformulação da Lei de Cotas foi aprovada pela Câmara dos Deputados e segue para análise no Senado. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Lei de Cotas mudou?

O texto do Projeto de Lei 5384/20 foi aprovado com alterações propostas pela relatora, deputada Dandara (PT-MG). O projeto original, de autoria da deputada Maria do Rosário (PT-RS), agora segue para votação no Senado.

A reformulação da lei inclui mudanças marcantes na forma como as cotas nas universidades federais são implementadas e gerenciadas. Uma dessas alterações é a redução do limite de renda familiar per capita para o ingresso de alunos da rede pública nas cotas, que passará de 1,5 salário mínimo para um salário mínimo por pessoa.

Outra mudança significativa é a inclusão de quilombolas no sistema de cotas. De acordo com o texto aprovado, os cotistas agora concorrerão às vagas gerais, em vez de somente às vagas estipuladas para os subgrupos específicos (pretos, pardos, indígenas). Caso não alcancem a nota necessária para o ingresso na universidade, a nota será usada para a concorrência às vagas reservadas ao subgrupo dentro da cota global de 50%.

A lei atual, publicada em 2012 e identificada como lei 12.711/12, estabelece que 50% das vagas nas universidades e institutos federais de ensino técnico devem ser reservadas para alunos de ensino médio das escolas públicas. Desse percentual, metade deve ser preenchida por estudantes de famílias com renda igual ou abaixo de 1,5 salário mínimo por pessoa, o que equivale a R$ 1.818 mensais. A legislação também prevê cotas para estudantes pretos, pardos, indígenas e com deficiência.

Inclusão social e acesso à educação

As mudanças propostas trazem à tona debates fundamentais sobre inclusão social, acesso à educação e representação de minorias. A redução do limite de renda visa facilitar o acesso de alunos de baixa renda às instituições de ensino superior, enquanto a inclusão de quilombolas reflete uma crescente conscientização sobre a necessidade de representação de grupos historicamente marginalizados.

Críticos e defensores das mudanças têm opiniões fortes e, muitas vezes, divergentes sobre os méritos e desafios dessas reformulações. Enquanto alguns argumentam que essas mudanças tornarão o sistema de cotas mais justo e inclusivo, outros expressam preocupações sobre a possível diluição dos critérios e o impacto nas instituições de ensino.

A aprovação na Câmara dos Deputados é apenas uma etapa no processo legislativo. O projeto ainda precisa ser avaliado e votado pelo Senado. Com um tema tão crucial e divisivo, o debate no Senado promete ser intenso, e as implicações dessas mudanças para o sistema educacional brasileiro serão cuidadosamente analisadas.

Em um país onde a educação é frequentemente vista como um meio de mobilidade social e onde as disparidades de acesso são profundas, a reformulação da Lei de Cotas é um assunto de interesse nacional. Essa legislação tem o potencial de remodelar o cenário educacional do Brasil, tocando questões essenciais de igualdade, oportunidade e justiça social. A atenção agora se volta para o Senado, onde a proposta será submetida a um exame minucioso, com o potencial de afetar a vida de milhões de estudantes e o futuro da educação no país.

