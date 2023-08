Novo abono do Pis/Pasep de R$ 1.441,00 pode se tornar realidade

O pagamento do PIS/Pasep referente ao ano-base de 2022 pode ser maior do que o esperado. A possibilidade se dá devido ao atual governo estar cogitando aumentar o salário mínimo para R$1.421 a partir de janeiro de 2024. Com os novos valores, os trabalhadores terão um aumento de 7,65% em relação ao piso nacional de 2023, estabelecido em R$1.320. Saiba mais sobre os detalhes.

O abono recebido por cada trabalhador é calculado da seguinte forma: o número de meses trabalhados no ano-base por doze avos (1/12) do valor total do salário mínimo vigente na data de liberação. Com isso, caso o piso nacional atinja a previsão do governo, os trabalhadores que trabalharam por 12 meses em 2022 irão receber R$1.421 reais.

Novo abono do PIS/PASEP e pode se tornar realidade o pagamento de R$1.441. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Aumento no piso nacional de 2024

O novo valor estabelecido para a remuneração básica do próximo ano foi divulgado, e o valor está de acordo com a fórmula de correção da política de valorização, uma medida retomada pelo atual governo há pouco tempo.

Desse modo, o cálculo inclui o reajuste da inflação do ano anterior e a variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos atrás. No ano de 2022, esse índice ficou estabelecido em 2,9%. Além disso, é preciso que os trabalhadores levem em consideração que a inflação pode determinar a quantia final a ser paga pelo governo.

De acordo com a projeção da União, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deverá registrar uma alta de 4,48% em 2023. Vale lembrar que é por meio desse índice que a inflação do país é medida.

Quem tem direito ao PIS/Pasep em 2024?

O abono salarial é repassado anualmente pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil.

Em 2024, o benefício será referente ao ano de 2022, ou seja, para receber o valor extra no próximo ano é necessário ter trabalhado em 2022. Além disso, os demais requisitos para o recebimento do PIS/Pasep 2024 são:

Ter trabalhado pelo menos 30 dias em 2022;

Estar inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos;

Estar com as informações pessoais cadastradas corretamente no RAIS;

Ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos no ano-base.

Saiba mais: NOVO Piso da Enfermagem já tem data de pagamento