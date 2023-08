Aviso sobre o 14º do Bolsa Família: pagamento em dezembro?

Notícia importante sobre o Bolsa Família – Em um momento onde mais de 20 milhões de famílias brasileiras encontram-se na condição de pobreza ou pobreza extrema e dependem do programa Bolsa Família, o debate sobre um 14º salário para os beneficiários torna-se central. Mas será que os beneficiários terão direito a esse adicional no final do ano? Continue a leitura e descubra o desfecho dessa questão e as datas de pagamento do programa para o mês de agosto de 2023.

O Bolsa Família é um programa essencial para famílias em vulnerabilidade. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família terá um 14º pagamento?

O Bolsa Família, anteriormente conhecido como Auxilio Brasil, atua como o principal mecanismo de transferência de renda para famílias em situação vulnerável no país. A cada mês, essas famílias recebem um benefício social, que auxilia na manutenção de suas necessidades básicas.

Recentemente, surgiu a proposta de incluir um 14º salário para os beneficiários do programa. No entanto, o cenário atual é de que tal adicional não será concedido. Durante a alteração da lei que rege o programa, parlamentares chegaram a sugerir a introdução de um 13º pagamento. Essa proposta, no entanto, foi rejeitada pelo relator do tema, que pertence à base governista.

A rejeição da emenda levou à aprovação e sanção do texto pelo presidente sem a inclusão do pagamento do 13º e 14º salários. Como resultado, pagamentos desse tipo não farão parte do programa. A justificativa governamental para essa decisão baseia-se no entendimento de que o 13º ou 14º salário é um direito exclusivo de empregados com carteira assinada na iniciativa pública ou privada, bem como dos aposentados e pensionistas do INSS.

O argumento do governo é que o Bolsa Família não deve ser a principal fonte de renda das famílias, mas apenas um complemento. Portanto, a aplicação de um 13º salário não foi considerada adequada.

Cronograma de pagamentos

Enquanto a questão do 14º salário se resolveu com uma negativa, o pagamento regular do Bolsa Família continua seguindo seu cronograma usual. A distribuição dos valores acontece sempre na última quinzena do mês, seguindo uma organização baseada nos dígitos finais do NIS (Número de Identificação Social).

Para o mês de agosto de 2023, os pagamentos terão início no dia 18 e se estenderão até o dia 31. As datas de pagamento serão: 18 de agosto para NIS final 1; 21 de agosto para NIS final 2; 22 de agosto para NIS final 3; 23 de agosto para NIS final 4; 24 de agosto para NIS final 5; 25 de agosto para NIS final 6; 28 de agosto para NIS final 7; 29 de agosto para NIS final 8; 30 de agosto para NIS final 9; e 31 de agosto para NIS final 0.

Essas datas são cruciais para que os beneficiários possam se organizar para receber o benefício. A ausência do 14º salário, por outro lado, reforça a complexidade dos desafios socioeconômicos enfrentados pelas famílias em situação de vulnerabilidade, e coloca em destaque a importância contínua do Bolsa Família como rede de apoio. A decisão de não incluir os salários adicionais no programa certamente gerará debates e reflexões sobre a adequação e o alcance das políticas de assistência social no Brasil.

