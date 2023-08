INSS responde: como dar entrada no pedido de aposentadoria, pensão e auxílio?

INSS tira dúvidas da população – Com a modernização dos serviços públicos no Brasil, os cidadãos podem agora desfrutar da simplicidade e conveniência de acessar seus benefícios previdenciários online. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que gerencia tais benefícios, disponibilizou uma plataforma que permite aos cidadãos solicitar mais de 90 serviços relacionados, incluindo aposentadorias e pensões, diretamente de suas casas. Isso representa um grande avanço no sentido de trazer mais eficiência e acessibilidade a esses serviços essenciais. Mas como esse processo funciona, e quem pode aproveitar esses serviços online? Continue lendo para saber mais.

O INSS é responsável por gerenciar os benefícios previdenciários e assistenciais. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Entenda como são os processos do INSS

O INSS, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, é a instituição governamental encarregada de administrar os benefícios previdenciários e assistenciais dos cidadãos brasileiros. Essa administração abrange uma vasta gama de benefícios, incluindo aposentadorias, pensões, auxílios e outros, todos disponíveis para aqueles que contribuem com a Previdência Social.

Veja também: R$ 1.420 em agosto? Novo COMUNICADO DO INSS deixa brasileiros em festa

Recentemente, uma crescente modernização dos sistemas públicos possibilitou que o INSS lançasse a plataforma “Meu INSS”. Disponível tanto como aplicativo móvel quanto como site, essa ferramenta inovadora permite aos cidadãos solicitar benefícios como aposentadoria, pensão, auxílio e BPC, atualizar dados cadastrais, consultar e emitir documentos, agendar serviços e até mesmo desbloquear benefícios para empréstimos.

O “Meu INSS” não só tornou o processo de solicitação de benefícios mais fácil, mas também fornece uma variedade de informações úteis e serviços adicionais. Entre eles, estão a possibilidade de realizar prova de vida, simular aposentadoria, agendar perícia médica, e muito mais, tudo sem a necessidade de sair de casa.

A entrada no INSS, ou seja, a solicitação de benefícios, é realizada pelo próprio trabalhador interessado nas opções oferecidas pelo órgão. Essas opções incluem aposentadoria (por tempo de contribuição, invalidez, especial ou por idade), pensão por morte, auxílios diversos, salário-maternidade e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para idosos e portadores de deficiência.

Outras opções

Além da possibilidade de utilizar o “Meu INSS”, o titular pode dar entrada no seu requerimento ligando para a central de atendimento no número 135. O afastamento temporário das atividades laborais pelo INSS também pode ser realizado por meio dessa plataforma, em casos como incapacidade por mais de 15 dias, acidente que resulte em incapacidade de trabalhar, ou afastamento por nascimento de filho, adoção, guarda judicial ou aborto espontâneo.

O processo de solicitação do auxílio-doença após uma cirurgia também pode ser feito através do “Meu INSS”. O prazo é de 30 dias para dar entrada, e é necessário apresentar documentação apropriada, incluindo exames, laudos e atestados. Os passos incluem acessar o site ou aplicativo, inserir informações pessoais, ler as instruções, atualizar dados, seguir instruções adicionais e enviar os documentos exigidos.

A entrada no benefício por incapacidade temporária, por afastamento ou atestado médico, segue um padrão semelhante. Documentos como identificação, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e laudos médicos são necessários. O pedido de prorrogação do auxílio-doença também pode ser feito pelo “Meu INSS”, com um processo parecido ao pedido inicial de afastamento.

A pensão por morte e a aposentadoria também podem ser solicitadas sem sair de casa, através da plataforma. O processo inclui o acesso ao “Meu INSS”, a escolha da opção adequada, a confirmação dos dados, a leitura das instruções, o envio dos documentos e a conclusão do pedido.

Em resumo, o “Meu INSS” marca um avanço significativo na forma como os cidadãos brasileiros podem acessar seus benefícios previdenciários. Com maior eficiência, transparência e conveniência, essa ferramenta moderna coloca o controle nas mãos do cidadão, permitindo um acesso mais fácil e rápido a serviços essenciais.

Veja também: Quem fizer isso pode dar adeus a um dos principais benefícios do INSS