Moeda de 10 centavos vale bem mais do que se imagina; você tem?

A possibilidade de ganhar um dinheiro extra pode certamente estar no pensamento da maioria dos brasileiros, especialmente quando isso pode ser possível através de uma simples moeda de apenas 10 centavos. Colecionadores e entusiastas sabem bem que tais moedas podem, num piscar de olhos, se transformar em verdadeiras fortunas. Siba mais detalhes, logo abaixo, sobre o quanto você pode estar guardando em seu cofrinho empoeirado.

Saiba como lucrar vendendo suas moedas | Imagem de Adriano Gadini por Pixabay

Moedinha que vale um dinheirão

A possibilidade de acréscimo de R$ 100 além do valor cotidiano pode certamente atrair a atenção, especialmente quando isso se relaciona a uma simples moeda de apenas 10 centavos. No entanto, muitos podem não estar conscientes do potencial oculto presente mesmo em moedas de valor aparentemente mínimo.

De fato, a raridade é capaz de conferir a esses pequenos objetos uma relevância muito maior do que se poderia supor inicialmente. Colecionadores e entusiastas sabem bem que tais moedas podem, num piscar de olhos, se transformar em verdadeiras fortunas.

Bateu curiosidade sobre quanto pode valer a sua coleção de moedas antigas guardada no fundo do armário? Continue lendo para saber o valor das moedas que, até então, não passavam de troco.

Leia mais: Moedas de 1 real que podem valer R$ 700 e não são velhas; você pode ter

A moeda de 10 centavos

Um caso emblemático ilustra essa premissa, como ocorre com uma moeda datada de 2002, pertencente à segunda emissão da moeda Real. Essa moeda destaca a figura de Dom Pedro I, uma personalidade ímpar na independência do Brasil ocorrida em 1822. No verso, figura o modesto valor de 10 centavos e o ano de cunhagem, seguindo o padrão das moedas daquela época. No entanto, o que eleva significativamente o valor dessa moeda é a presença de um erro raro.

Tal erro consiste em um cunho quebrado e trincado, um detalhe que pode facilmente passar despercebido por muitos, mas que assume enorme importância para aqueles que colecionam preciosidades numismáticas. Esse pequeno defeito tem o poder de elevar o valor da moeda para incríveis R$ 120, conferindo a ela uma transformação impressionante, passando de um objeto comum para um autêntico tesouro.

Caçadores de moedas

O impacto dos valores das moedas raras ganhou grande proeminência graças a plataformas como o canal Moedas Raríssimas no YouTube, que despertou um desejo fervoroso entre os colecionadores. Esse canal ilustra de maneira tangível como um detalhe aparentemente trivial pode alavancar consideravelmente o valor de uma moeda.

Essa moeda não é uma exceção nessa jornada de valorização. Moedas de 5 e 50 centavos também podem valer mais de R$ 1 mil, graças a características peculiares que as tornam objetos de desejo entre os colecionadores. Tais particularidades podem variar desde erros de produção, como o já mencionado cunho quebrado e trincado, até quantidades reduzidas de moedas cunhadas ou mesmo o fato de serem moedas comemorativas.

São esses fatores únicos que impulsionam a cotação dessas moedas no mercado de colecionadores. Contudo, é importante notar que o valor de uma moeda rara não é fixo e pode flutuar consideravelmente dependendo do estado de conservação e da demanda entre os colecionadores. Essa volatilidade acrescenta uma dose de emoção e incerteza à busca por essas preciosidades numismáticas.

Raridades ao redor do mundo

Para além das fronteiras nacionais, há exemplos notáveis de moedas que alcançaram status de preciosidades. Podemos tomar como exemplo as moedas de 5 e 50 centavos produzidas na Holanda em 2019, a pedido da Casa da Moeda do Brasil.

Essas moedas trazem uma característica peculiar, a adição da letra “A” abaixo do ano de cunhagem, o que as torna raras e valiosas para os colecionadores. As moedas com apenas a letra “A” podem atingir valores entre R$ 2 e R$ 6 no mercado colecionável. No entanto, a situação se transforma quando um erro entra em cena, permitindo a visualização da data de fabricação no lado oposto da moeda.

50 centavos vale quase R$ 2 mil

Nesse contexto, a moeda de 5 centavos pode chegar ao surpreendente preço de R$ 15, enquanto sua equivalente de 50 centavos pode alcançar incríveis R$ 1,7 mil. Essa é uma ilustração notável de como pequenos detalhes são capazes de converter algo aparentemente banal em um objeto de valor incalculável.

Essas histórias de moedas com características únicas e valores extraordinários nos lembram da importância de examinar minuciosamente o que muitas vezes é considerado trivial, pois é nesses detalhes que repousa a verdadeira riqueza colecionável.

Leia também: Quem tem alguma destas moedas de REAL está feito! Elas valem muito dinheiro