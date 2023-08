Uber em 2024? Estes carros não serão mais aceitos

Em 4 de agosto, a Uber anunciou a relação de veículos que não serão mais elegíveis para as categorias Black e Comfort. Através de análises baseadas nas opiniões dos usuários, a empresa determinou quais modelos não serão mais aceitos nessas alternativas, as quais normalmente proporcionam uma rentabilidade maior aos motoristas colaboradores.

Uber em 2024

No que diz respeito ao Uber X, as diretrizes permanecem inalteradas: automóveis de 4 portas e capacidade para 5 passageiros, equipados com ar-condicionado, e com uma idade máxima de fabricação de 10 anos (em algumas cidades o limite é de 8 anos). Isso implica que, a partir de 2024, veículos fabricados até o ano de 2014 serão aceitos na maioria das localidades brasileiras.

A empresa também ressalta algumas restrições específicas para determinados tipos de veículos em seu site: “Não são aceitos, em nenhuma categoria de viagem, carros com placa vermelha, pick-ups, vans e caminhonetes. Também não aceitamos veículos adesivados, plotados, sinistrados e/ou com alteração no sistema de suspensão ou freios. Infelizmente, não podemos abrir nenhuma exceção”.

Para as categorias Uber Comfort e Black, a plataforma estabelece que os carros devem possuir 4 portas, assentos para 5 passageiros, ar-condicionado e pelo menos 100 viagens completas no histórico. Além disso, é necessário manter uma avaliação média dos usuários de pelo menos 4,85.

A marca e a idade dos veículos aceitáveis variam de acordo com a cidade.

A empresa afirmou que os modelos aprovados para essas categorias devem ter um espaço interno mais amplo e um porta-malas com capacidade mínima de 300 litros. Além disso, a marca redesenhou os critérios para aceitação de veículos nessas duas modalidades de acordo com as preferências dos clientes e passageiros.

Outra novidade é a possibilidade de os usuários personalizarem suas viagens. Inicialmente, eles poderão escolher a temperatura do ar-condicionado, a estação de rádio ou até mesmo optar por um trajeto em silêncio.

Lista completa de carros

A Uber atualizou os requisitos para os veículos que podem ser usados nas modalidades Uber Black e Uber Comfort. Os seguintes veículos não serão mais aceitos nessas modalidades:

Veículos com mais de 10 anos de fabricação

Veículos com mais de 100.000 milhas rodados

Veículos que não tenham ar-condicionado

Veículos que não tenham cintos de segurança para todos os passageiros

Veículos que não estejam em bom estado de conservação

Os motoristas que possuírem um desses veículos terão de trocá-los por um veículo que atenda aos novos requisitos. Caso contrário, eles serão desativados das modalidades Uber Black e Uber Comfort.

Segue abaixo a relação de veículos que não serão mais aceitos nas modalidades Uber Black e Uber Comfort:

Uber Black:

Land Rover Freelander

Mitsubishi Pajero TR4

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Vitara

Ford Edge

Ford Focus

Territory

Toyota Corolla Fielder

Toyota Hilux

Audi RS 7

Citroën C4L

Citroën C5

Peugeot 2008

Peugeot 408

Peugeot 508

Renault Fluence

Caoa Chery Tiggo 3X

JAC Motors T6

Lifan X60

Honda CR-V

Uber Comfort:

Land Rover Freelander

Chevrolet Blazer

Cobalt

Chevrolet Joy Plus

Honda CR-V

Honda Fit

Ford Edge

Ford Fiesta sedã

Focus

Ka sedã

Territory

Lexus ES

Volkswagen Voyage

Porsche Cayman

Fiat Bravo

Fiat Doblo

Grand Siena

Idea

Linea

Siena

Siena Attractive

Citroën C4 Pallas

Citroën C5

Geely EC7

Caoa Chery Tiggo 7 Pro

Caoa Chery Tiggo 8 Pro

JAC Motors J5

JAC Motors J6

iEV20

Lifan 530

