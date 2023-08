Quem contou esta MENTIRA ao governo perderá o benefício em agosto

O governo Lula tem adotado uma análise profunda e extremamente rigorosa nos cadastros do CadÚnico, visando identificar possíveis inconsistências e irregularidades nas informações fornecidas por beneficiários do novo programa Bolsa Família. Nas primeiras revisões feitas pela pasta, mais de 800 mil indivíduos foram excluídos da lista de beneficiados do programa de transferência de renda e novos cortes devem acontecer em breve. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Governo adota rédea curta

A implementação de uma análise cadastral pelo governo federal para avaliar as informações das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família tem demonstrado resultados significativos.

O propósito fundamental por trás dessa iniciativa é reduzir aos frequentes casos de fraude e assegurar que os pagamentos sejam destinados aos brasileiros que verdadeiramente se enquadram nos critérios do programa de assistência social. Até o momento, mais de 800 mil indivíduos foram excluídos da lista de beneficiários e a pasta responsável já avisou que milhares ainda devem perder o repasse do benefício social.

Benefícios suspensos ou cancelados

Esse número engloba aqueles que afirmavam ser parte de famílias unipessoais, embora compartilhassem suas residências com mais de uma pessoa. Conforme os relatórios do Ministério do Desenvolvimento Social, no mês de abril, cerca de 1,2 milhão de benefícios dessa natureza foram suspensos.

A fim de permitir que as famílias em situação irregular atualizassem seus dados no sistema do Bolsa Família, um prazo de 60 dias foi estabelecido. Como resultado, aqueles que não cumpriram esse procedimento tiveram seus auxílios revogados. As informações foram reportadas pelo veículo de comunicação Extra.

Aumento de famílias unipessoais

Durante a vigência do programa Auxílio Brasil, o número de famílias unipessoais inscritas para receber esse benefício teve um aumento significativo. Em novembro de 2021, o total era de 2,2 milhões de pessoas enquadradas nessa categoria. No entanto, até dezembro de 2022, essa cifra saltou para 5,7 milhões.

Novos cortes devem acontecer

Com base em um comunicado emitido pelo órgão responsável pelo programa, foi revelado que, no mês de julho, novos procedimentos de análise cadastral foram implementados. Em virtude dessa atualização, é esperado que ocorram novos cortes nas famílias identificadas como irregulares na próxima folha de pagamentos, prevista para o mês de agosto.

Entenda os requisitos atualizados do Bolsa Família

Os critérios atuais para a concessão do Bolsa Família incluem brasileiros com uma renda mensal per capita de até R$ 218. Este valor foi ajustado a partir dos anteriores R$ 210. Além disso, a inscrição correta no Cadastro Único é um pré-requisito para ser elegível a esse benefício. Portanto, manter as informações atualizadas no sistema é crucial para garantir a continuidade do auxílio financeiro.

Em julho, também houve a integração dos dados do Cadastro Único com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Como resultado desse processo, mais de 340 mil famílias tiveram seus auxílios suspensos, pois suas rendas ultrapassaram o limite estipulado pelo programa.

