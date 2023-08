Fique atento, criminosos estão fazendo isso com os clientes do Nubank

A tecnologia está muito avançada e os criminosos se aproveitam dessa oportunidade para aplicar golpes. Hoje em dia a facilidade para fazer transferências financeiras através dos aplicativos se tornaram predominantes, no entanto não temos 100% de segurança cibernética, porém a mesma emergiu que uma das principais preocupações dos usuários é esse fator.

Essa pauta está chamando bastante atenção, principalmente depois de um exemplo que aconteceu recentemente com o compartilhamento de um novo golpe com os clientes do banco digital Nubank.

veja o golpe que está sendo aplicado com os clientes do Nubank. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nubank está sendo o alvo dos criminosos

Como podemos perceber, a mobilidade e o acesso instantâneo de contas bancárias e serviços financeiros são essenciais para a nossa vida corrida no dia a dia, o banco digital Nubank e outras empresas têm uma base grande clientes devido aos serviços financeiros que não oferecidos e totalmente inovadores e não precisa de tanta burocracia para contratá-los ou usá-los.

Porém, tudo que é bom chama atenção de criminosos e acaba se tornando um alvo para buscar maneiras de explorar todas as vulnerabilidades possíveis que aparecem nas transações financeiras que são feitas digitalmente. E um dos mais recentes é a alerta sobre o golpe de clientes do Nubank.

O alerta sobre esse novo golpe, que diz que rouba dados dos celulares das vítimas, é mais ou menos parecido com o jogo de “gato e rato” com os criminosos virtuais e medidas de segurança cada vez mais sofisticadas.

Veja também: Comunicado GERAL do Nubank para HOJE (11): renegociação de dívidas ativa.

Como aplicam esse golpe?

Segundo informações de alguns relatos, o golpe envolve a disseminação de mensagens falsas que passavam por comunicações legítimas do banco digital Nubank, alertando todos os clientes sobre uma suposta compra no cartão de crédito, a mensagem instrui os usuários a clicarem em um número 0800 fornecido para realizar uma ligação.

Porém esse link direcionava os clientes a uma ligação falsa que se assemelha à Central de Atendimento legítimo do Nubank, só que na verdade, era uma artimanha para coletar as informações financeiras e também pessoais.

Os golpistas também alegam que uma compra foi feita no cartão de crédito da vítima, e depois fala que o cliente vai precisar pedir um novo cartão de crédito para o banco, só que vai precisar fazer uma varredura de antivírus. Logo depois, o criminoso pede ao dono do cartão para instalar um aplicativo do antivírus e fazer a varredura, só que na verdade esse aplicativo é falso e é usado para coletar informações pessoais da vítima.

Alguns relatos de pessoas nas redes sociais informaram que a voz do atendente é bem forçada e eles não coleta dados pessoais para confirmar com os dados do banco, e através desse erro começa a surgir dúvidas em ralação a isso se realmente é um golpe.

Veja também: Nubank: R$ 4.580,00 em agosto estarão na conta destas pessoas.