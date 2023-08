Trabalhadores podem sacar mais de R$ 2,8 mil da Caixa e não sabem

Viemos informar que já está disponível mais um saque do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – e agora esse novo saque será direcionado aos aniversariantes do mês de agosto. Todos os interessados têm até o dia 31 para solicitar essa retirada parcial do FGTS com os valores que podem variar entre R$ 250,00 a R$ 3,9 mil.

Quem escolhe essa modalidade de saque aniversário tem 3 meses para fazer esse saque da quantia que foi liberada. Ou seja, até o final desse mês, os aniversariantes do mês de junho e julho também pode fazer a retirada desse dinheiro, desde que tenham feito a adesão nos prazos anteriores. Acompanhe o texto abaixo e veja como funciona o saque FGTS.

veja como faezr o saque-aniversário do FGTS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Saque FGTS liberado

No dia 1 de agosto, os aniversariantes de agosto já podem solicitar o saque do FGTS e fazer a retirada dos valores que estão disponíveis, o calendário do saque-aniversário mostra que o trabalhador com saldo em conta tem até o último dia do mês do nascimento para efetuar a adesão a essa modalidade, lembrando que é opcional.

Uma vez que é liberado esse valor já fica disponível durante 3 meses, se o saldo não for retirado pelo titular no prazo estipulado, ele retorna automaticamente para o Fundo de Garantia sem qualquer perda ou desconto.

Restante do calendário do saque FGTS 2023

Aniversariantes de janeiro a maio – prazos encerrados

Aniversariantes de junho – prazo encerrado para adesão/saque até 31/08

Aniversariantes de julho – prazo encerrado para adesão/saque até 29/09

Aniversariantes de agosto – adesão até 31/08, com saques até 31/10

– adesão até 31/08, com saques até 31/10 Aniversariantes de setembro – adesão a partir de 1º/09, com saques até 30/11

Aniversariantes de outubro – adesão a partir de 2/10, com saques até 29/12

Aniversariantes de novembro – adesão a partir de 1º/11, com saques até 31/01/24

Aniversariantes de dezembro – adesão a partir de 1º/12, com saques até 29/02/24.

Veja também: Dinheiro “surpresa” do FGTS será pago e trabalhadores podem comemorar

Até quanto posso receber do saque do FGTS?

Vale destacar que os valores podem variar conforme o trabalhador, já que eles dependem do saldo em conta, por mais que esteja ativa ou inativa. Lembrando também que não é possível fazer a retirada integral do saldo disponível e sim parcial, O saque-aniversário funciona desta maneira:

Trabalhador com saldo FGTS até R$ 500 – pode sacar 50%, isto é, R$ 250

Saldo de R$ 500,01 a R$ 1 mil – pode sacar 40% + R$ 50, isto é, de R$ 250 a R$ 450;

Saldo de R$ 1.000,01 a R$ 5 mil – pode sacar 30% + R$ 150, isto é, de R$ 450 a R$ 1.650

Saldo de R$ 5.000,01 a R$ 10 mil – pode sacar 20% + R$ 650, isto é, de R$ 1.650 a R$ 2.650

Saldo de R$ 10.000,01 a R$ 15 mil – pode sacar 15% + R$ 1.150, isto é, de R$ 2.650 a R$ 3,4 mil

Saldo de R$ 15.000,01 a R$ 20 mil – pode sacar 10% + R$ 1.900, isto é, de R$ 3,4 mil a R$ 3,9 mil

Saldo a partir de R$ 20.000,01– pode sacar 5% + R$ 2.900, isto é, a partir de R$ 3,9 mil.

Veja também: Quando e quem pode receber o lucro do FGTS? Dinheiro pode estar parado