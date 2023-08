Chamado GERAL para receber Pix R$ 1.000 do governo; veja se você está na lista

Em uma ação de grande importância voltada para a população carente no estado do Acre, o governo estadual, através da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social (Seasd), oficializou a aprovação do pagamento relacionado ao novo programa de transferência de renda “Auxílio do Bem”. Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre o novo programa de benefício social e quem poderá receber.

Governo libera novo auxílio

Essa iniciativa tem como objetivo prioritário conceder suporte financeiro às famílias que sofreram os impactos das enchentes ocorridas em março de 2023. O programa “Auxílio do Bem”, instituído pelo Governo do Acre através da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social (Seasd), representa um comprometimento concreto em respaldar essas famílias em situação de vulnerabilidade.

Entenda o Auxílio do Bem

No que tange ao conceito do “Auxílio do Bem”, trata-se de um programa recentemente estipulado pelo Governo do Acre, mediante o decreto nº 11.283, com data de 18 de julho de 2023. Sua finalidade preeminente é fornecer auxílio a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade decorrente das inundações que acometeram a região. Este programa assume a forma de um apoio decisivo estendido a mais de 400 indivíduos que enfrentaram adversidades destrutivas.

A proposta é clara e objetiva: disponibilizar um suporte financeiro crucial para aqueles que estão cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) e que foram afetados pelas inundações. Assim, o “Auxílio do Bem” busca não somente prover recursos financeiros, mas também transmitir uma mensagem de esperança e alívio, evidenciando o empenho governamental em amparar as comunidades em períodos desafiadores.

Como receber?

No que se refere ao método de distribuição desse auxílio, cada família contemplada receberá a quantia de R$ 1.000,00, de forma integral. A retirada deste valor será facilitada por intermédio de uma conta digital na Caixa Econômica Federal.

Adicionalmente, o procedimento de pagamento do programa será administrado pela Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social (Seasd), garantindo que o auxílio chegue diretamente às mãos daqueles que se encontram em maior necessidade. Além disso, o cronograma de pagamento será adaptado de acordo com as informações fornecidas pelos municípios, com a intenção de atender às demandas particulares de cada região e família.

