SUV barato: 5 modelos para aproveitar em 2023

Os carros SUV, que significam “Sport Utility Vehicle” em inglês, são um tipo de veículo que combina características de utilitários esportivos e carros de passeio. Eles ganharam popularidade nas últimas décadas devido à sua versatilidade e design atraente. Os SUVs são conhecidos por sua aparência robusta, maior altura em relação ao solo e capacidade de lidar com diferentes tipos de terreno, o que os torna ideais para estradas urbanas e aventuras off-road.

Devo considerar um SUV?

Esses veículos são projetados para acomodar passageiros e carga com conforto, oferecendo frequentemente mais espaço interno do que os sedãs tradicionais. Eles vêm em diferentes tamanhos, desde compactos até grandes, e podem ter configurações de tração dianteira, traseira ou nas quatro rodas, o que influencia sua capacidade de lidar com condições variadas.

Os SUVs geralmente possuem uma gama de recursos de segurança, tecnologia e conforto, como sistemas avançados de assistência ao motorista, conectividade com smartphones, sistemas de entretenimento e assentos ajustáveis. Além disso, sua altura e posição de condução elevada oferecem uma visibilidade melhor da estrada, o que pode ser vantajoso em ambientes urbanos e estradas movimentadas.

Considerar SUVs como categoria principal antes de adquirir um carro novo, especialmente se a opção for acessível, pode ser uma escolha sensata.

Os SUV mais baratos

No cenário automotivo brasileiro, os SUVs atualmente dominam mais de 45% das vendas totais, o que gera um efeito direto nas dinâmicas de oferta e demanda, impulsionando os preços para cima.

No entanto, mesmo nesse contexto, há algumas exceções notáveis. Aqui estão os cinco SUVs mais acessíveis disponíveis no mercado nacional neste momento:

Nissan Kicks

Posicionando-se como o quinto SUV com menor custo no mercado brasileiro, o Nissan Kicks está disponível na versão de entrada Active, com um preço inicial de R$ 112.990. Essa opção conta com um motor 1.6 flex que produz 113 cv de potência a 5.600 rpm, além de um torque de 15,3 kgfm.

Citroën C4 Cactus

Com um valor ligeiramente acima dos R$ 110 mil, encontra-se o Citroën C4 Cactus, disponível por R$ 111.990 na versão Live. Esse SUV da montadora francesa está equipado com um motor 1.6 de até 120 cavalos, associado a uma transmissão automática de seis marchas.

Renault Duster

O Renault Duster se apresenta como o primeiro modelo abaixo da marca de R$ 110 mil nessa lista, com um preço de R$ 108.590 para a versão de entrada Intense com câmbio manual. Nessa configuração, o Duster é equipado com um motor 1.3 TCe flex, capaz de entregar 170 cv com etanol a 5.500 rpm, e um torque de 27,5 kgfm.

Peugeot 2008

O segundo SUV de menor preço no mercado nacional é o Peugeot 2008, disponível na versão Allure por R$ 102.990. Essa variante possui um motor 1.6 Flex de quatro cilindros, com uma potência atualizada de 120 cv abastecido com etanol a 5.750 rpm.

Fiat Pulse 1.3 Drive MT

Por fim, o SUV mais acessível no país no momento é o Fiat Pulse, na sua versão de entrada Drive com câmbio manual de cinco marchas. Nessa configuração, o modelo apresenta um preço de R$ 100.990 e é impulsionado por um motor 1.3 Firefly, gerando 107 cv (etanol) ou 98 cv (gasolina).

