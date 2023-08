Água mole em pedra dura... Estes signos são os mais difíceis de conquistar

A arte de conquistar é atribuída às pessoas de forma natural: ainda que muitas delas possuam mais desenvoltura e forte tendência a se dar bem nessa área e outras não, ainda é algo verdadeiramente intrínseco a todo ser humano.

A sedução faz parte de um jogo interessante, por meio do qual cada indivíduo usa seus atributos e seu charme para se tornar mais atraente e chamar a atenção de pessoas que julga serem ideais, pelo menos no momento. Porém, nem sempre as investidas e essa dança sedutora são retribuídas e aceitas claramente, fazendo com que a interação romântica se transforme em algo mais enigmático.

Enquanto algumas pessoas são “enfeitiçadas” com mais facilidade pelo charme alheio, há outras que não caem no encanto, mesmo quando ele vem dos conquistadores mais experientes.

E ocorre que essa resistência a ser conquistado representa uma característica interna de algumas pessoas, sendo esta característica atrelada fortemente aos seus signos, conforme será explicado a seguir.

Esses signos são de fato resistentes à conquista, mas podem ceder com as iniciativas certas | Imagem: Yoann Boyer / unsplash.com

Os nativos destes 4 signos são mais difíceis de conquistar

O horóscopo ocidental possui oficialmente 12 signos, mas, por sorte, somente os nativos de 4 deles são mais resistentes às investidas charmosas dos conquistadores.

E estes signos são:

Virgem

Conquistar um nativo de Virgem é o tipo de tarefa que tende a exigir um esforço extra. Afinal, este é o signo mais crítico do zodíaco, e sempre observa cada detalhe e atitude das pessoas ao redor, mesmo que somente de forma interna, sem externalizar opiniões.

Logo, é primeiro que primeiro seja conquistada a confiança do virginiano.

Libra

O libriano, por sua vez, é conhecido pelo equilíbrio e pelo senso de justiça, possuindo uma racionalidade única. E, por causa disso, não raramente se mostra como uma pessoa observadora e reservada.

Quem quer conquistar uma pessoa de Libra precisa, antes, respeitar a honestidade e a sinceridade, que são seus principais critérios.

Aquário

Aquário está na lista dos signos que gostam de independência e, portanto, tende a não se comprometer muito, por achar que um relacionamento pode ser uma espécie de prisão.

Além disso, o aquariano tem um ar de mistério sem igual, que intriga muito mais quem está tentando conquistá-lo. Essa conquista, portanto, irá acontecer se a liberdade for respeitada.

Peixes

Quando o assunto é sedução, Peixes pode ser um dos signos mais difíceis de lidar. E isso ocorre pelo fato de que os piscianos, empáticos e sensíveis, podem ser intuitivos ao extremo e perceber qualquer segunda intenção que exista na conquista.

O conquistador, portanto, deve ser original e muito sincero o tempo todo.

O que mais faz com que esses signos sejam tão resistentes, afinal

Por meio dos fascinantes conhecimentos da astrologia, é possível identificar os traços mais profundos na personalidade de qualquer pessoa, estando eles atrelados aos signos que lhes são atribuídos na hora do nascimento.

E, entre esses traços, está a capacidade de ser ou não resistente aos artifícios da conquista, sendo que os 4 signos acima citados são de fato os mais difíceis de conquistar, por conta das convenções astrológicas às quais estão ligados.

