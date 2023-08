Atenção! WhatsApp começa a liberar transcrição automática de áudios; você recebeu?

O WhatsApp tá sempre buscando atualizações. E aqui chegou mais uma. A Meta, empresa por trás do aplicativo, informou que está atualmente implementando a função de transcrição automática de mensagens de áudio para alguns usuários em países específicos, mas ainda não estabeleceu uma data oficial para o lançamento completo desse recurso.

Sobre a atualização

De acordo com a empresa por trás do WhatsApp, a introdução da transcrição automática tem o propósito de proporcionar uma experiência direta e privada aos usuários que desejam converter mensagens de áudio em texto. Para atender a esse objetivo, eles estão conduzindo testes com grupos limitados de usuários em determinados países, enquanto continuam aprimorando a funcionalidade.

Quando questionada sobre os detalhes do teste, como se está disponível na versão padrão do aplicativo ou apenas na versão Beta, e se o Brasil está entre os países escolhidos para o teste, a empresa não forneceu informações claras a respeito.

No início deste ano, o WABetaInfo, um portal dedicado a acompanhar as inovações em desenvolvimento para o WhatsApp, antecipou que o aplicativo estava em fase de testes desse recurso.

A novidade já foi compartilhada por alguns usuários brasileiros no Twitter nos últimos meses, indicando que a ferramenta de transcrição automática estava sendo experimentada de alguma forma. No entanto, a empresa não divulgou detalhes concretos sobre como o recurso será implementado de maneira ampla ou em que prazo os usuários poderão esperar a sua disponibilidade completa.

As últimas atualizações do WhatsApp

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas amplamente utilizado em todo o mundo, e ao longo dos anos, tem passado por diversas atualizações para melhorar sua funcionalidade, segurança e experiência do usuário. Essas atualizações incluem uma variedade de recursos novos e aprimorados que buscam atender às necessidades e preferências dos usuários. Algumas das áreas em que o WhatsApp frequentemente recebe atualizações incluem:

Recursos de Privacidade: O WhatsApp tem constantemente trabalhado para oferecer mais opções de privacidade aos usuários. Isso inclui recursos como bloqueio de impressão digital, autenticação de dois fatores, ocultação do status “visto por último” e a possibilidade de controlar quem pode adicionar você a grupos. Mídia e Compartilhamento: As atualizações frequentemente melhoram a experiência de compartilhamento de mídia, como fotos, vídeos e documentos. Recursos como compartilhamento de álbuns, visualização de links compartilhados no próprio aplicativo e a capacidade de enviar arquivos em diferentes formatos são exemplos disso. Chamadas de Voz e Vídeo: A qualidade das chamadas de voz e vídeo tem sido uma área de foco nas atualizações. Melhorias na qualidade de áudio e vídeo, juntamente com a adição de chamadas em grupo, tornaram as conversas mais claras e envolventes. Stickers e Emojis: O WhatsApp introduziu uma variedade de emojis e stickers ao longo do tempo, permitindo que os usuários expressem suas emoções e sentimentos de maneiras mais variadas e divertidas. Mensagens Temporárias: A função de mensagens temporárias permite que os usuários enviem mensagens que desaparecem após um determinado período de tempo. Isso é útil para manter a privacidade em determinadas conversas. Etiquetas de Mensagens Encaminhadas: Essa funcionalidade ajuda a identificar se uma mensagem foi encaminhada de outra conversa, ajudando a rastrear a origem da informação. Modo Noturno: A opção de modo noturno, ou “dark mode”, foi introduzida para reduzir a fadiga visual durante a noite e economizar bateria em dispositivos com telas OLED. Transcrição Automática de Áudio: Uma das atualizações mais recentes em teste é a transcrição automática de mensagens de áudio em texto. Isso permitirá que os usuários leiam as mensagens de voz em vez de ouvi-las, tornando a comunicação mais acessível. Integração Empresarial: O WhatsApp Business foi desenvolvido para empresas se comunicarem com clientes. Ele inclui recursos como perfis comerciais, respostas automáticas e etiquetas para categorizar conversas. Integração com Outros Serviços do Facebook: Algumas atualizações envolvem a integração entre o WhatsApp e outros serviços do Facebook, como o Instagram. Isso permite que os usuários compartilhem facilmente conteúdo entre plataformas.

Vale ressaltar que o WhatsApp está em constante evolução, e novas atualizações são lançadas regularmente para melhorar a experiência do usuário e oferecer recursos inovadores. No entanto, a disponibilidade de certos recursos pode variar de região para região e de acordo com a versão do aplicativo. Portanto, é sempre recomendável manter o aplicativo atualizado para aproveitar ao máximo as funcionalidades mais recentes.