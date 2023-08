Ainda não comprou presente de Dia dos Pais? Leia isto antes

Presente para o Dia dos Pais – Na véspera do Dia dos Pais, marcado para o próximo domingo, 13, os consumidores que ainda precisam adquirir presentes podem enfrentar uma surpresa desagradável: um aumento nos preços que supera a inflação média do país. Um levantamento recente revela que a cesta de presentes e serviços relacionados à data está custando em média 4,1% mais do que no ano anterior. Mas o que está por trás desse aumento, e como ele afetará o mercado e as vendas neste importante dia comemorativo?

Para o Dia dos Pais, comprar um presente pode ser mais pesado no bolso devido à inflação. Foto: Divulgação

De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV), a chamada “Inflação do Dia dos Pais” registrou uma alta que fica acima do acumulado de 12 meses da inflação média do país, que está em 2,8%. Esse aumento afetou diversos itens populares para presentear na data, como perfumes, que tiveram aumento de 8,3%, livros com a mesma porcentagem, cinema com 5,6%, roupas com 5,5%, restaurantes com 5,3% e relógios com 4,2%. Curiosamente, alguns produtos eletrônicos, como computadores e celulares, ficaram mais baratos, com quedas de 4,3% e 2,6%, respectivamente.

O coordenador dos Índices de Preços da FGV, André Braz, explicou que a desvalorização do dólar, de cerca de 5% nos últimos 12 meses, é um dos fatores que contribuíram para a queda nos preços desses produtos eletrônicos. Ele também observou que juros elevados diminuem a demanda por bens duráveis, o que ajuda a baixar os preços. “O preço desse grupo de produtos foi diretamente afetado pela taxa de juros”, acrescentou.

Em relação às vendas para o Dia dos Pais, a estimativa é de um volume de R$ 7,67 bilhões, um crescimento de 2,2% em comparação ao ano anterior, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Um levantamento realizado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) mostrou que a intenção de compra é de cerca de R$ 140 por presente.

A data é considerada a quarta mais importante para o comércio brasileiro, sucedendo o Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças. Essa relevância é refletida também na geração de empregos temporários, e a CNC estima que 10.380 mil pessoas sejam contratadas para atender à demanda de vendas durante o período.

Inflação dos presentes

A conjuntura que envolve a inflação dos presentes do Dia dos Pais e as estimativas de vendas mostra uma imagem complexa. Enquanto alguns itens estão significativamente mais caros, outros estão mais acessíveis, e o crescimento nas vendas é esperado. Para os varejistas, a situação apresenta desafios e oportunidades, enquanto os consumidores podem precisar reavaliar suas escolhas de presentes. O equilíbrio entre qualidade e custo será fundamental, e os dados fornecem uma visão valiosa sobre as tendências do mercado e os padrões de consumo na aproximação desta celebração significativa.

