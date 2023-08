Quer ser contratado? Aprenda o que fazer na entrevista de emprego

Por mais que seja difícil conseguir um emprego no Brasil, existem algumas ações que podem facilitar este processo e é exatamente durante a entrevista de emprego que essas atitudes devem ser acionadas. Sem sombra de dúvidas os candidatos que fazem essas coisas têm muito mais chances de conseguirem a tão sonhada vaga de emprego! Veja o passo a passo completo e não falhe na missão — a última dica é a mais impressionante.

Horário

Muitos candidatos acabam chegando atrasados logo na entrevista de empregos. Por mais que haja uma fila do lado de fora e o candidato só veja o futuro chefe ou selecionador na hora da entrevista, muitas vezes eles põe pessoas do lado de fora a fim de averiguar todos os detalhes dos candidatos à vaga.

Desde o comportamento, vestuário, ações, etc. E principalmente o horário de chegada. Haja vista que se o candidato atrasar logo na entrevista, as chances de atrasar futuramente no emprego em si são muito grandes.

Portanto, é recomendado sair bem cedo de casa, a fim de evitar ter qualquer imprevisto ou semelhante.

Agradecimentos

Algumas pessoas acabam achando que há uma mútua obrigação. E esquecem de agradecer as pessoas pelas oportunidades que elas lhe dão. Durante uma entrevista de emprego o primeiro passo para chamar a atenção do empregador é agradecer por aquela oportunidade, a fim de que ele perceba que há uma relação de humildade e gratidão.

E lembre-se, cumprimente e seja gentil não somente com o empregador. Mas comece desde o porteiro, funcionários de serviços geral, etc. Essas pequenas ações são notadas pelos demais.

Estude bastante

Dependendo da empresa é ideal estudar bastante sobre a sua história, fundação. A fim de ter assunto para tratar com o empregador e ter respostas mais bem trabalhadas acerca do intuito ali naquele ambiente de trabalho.

Portanto, seguir a empresa nas redes sociais, perfil do Google Meu Negócio, etc. É de suma importância para auxiliar nessa empreitada.

Linguagem e postura

Durante a entrevista é recomendado usar uma linguagem formal e ter uma postura confiante. Geralmente os empregadores não querem pessoas que possuem tendências submissas, mas pessoas que possuem tendências para liderança — a fim de cumprir bem suas respectivas funções.

No quesito linguagem: é importante evitar usar gírias, mas entrar no contexto da conversa. Mas jamais se abrindo demais, caso contrário, poderá gerar um clima estranho.

Portanto, para concluir é importante jamais falar mal dos trabalhos anteriores, mas falar bem ou até mesmo deixar em neutro. A maioria dos candidatos que falam mal de trabalhos anteriores com certeza hão de falar do novo trabalho também um dia.

Desse modo, saber o momento exato de falar e calar é o ponto chave para conseguir a tão sonhada aprovação na entrevista de emprego.

