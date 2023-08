Clientes do PicPay podem ter grana extra para receber este mês

Dinheiro extra no PicPay? Em uma parceria inovadora que promete agitar o mercado, o PicPay e a Kimberly-Clark estão oferecendo uma oportunidade única para os consumidores experimentarem as calcinhas absorventes da marca Intimus, com a garantia de dinheiro de volta se a experiência não for satisfatória. A iniciativa, intitulada “Dê Match ou seu Dinheiro de Volta”, envolve uma promoção intrigante que aposta no conforto e na liberdade de escolha, atraindo particularmente o público da geração Z.

A famosa multinacional americana do ramo de higiene pessoal, Kimberly-Clark, está promovendo a campanha em parceria com o PicPay. O objetivo principal é encorajar os consumidores a experimentarem as calcinhas absorventes da marca Intimus, lançadas no segundo semestre do ano passado. Com um reembolso total de até R$ 94 por CPF, a empresa busca oferecer uma oportunidade sem riscos para as consumidoras experimentarem o produto durante 30 dias. Se a experiência não atender às expectativas, o reembolso será processado através da plataforma do PicPay.

Com o conceito #UmNovoCrush, a Intimus está abraçando uma linguagem moderna e inclusiva, destinada a quebrar os estigmas relacionados ao ciclo menstrual. A iniciativa visa não apenas promover o produto, mas também garantir mais conforto e liberdade de escolha para as mulheres. A promoção inclui os modelos Bikini ou Short da linha de calcinhas absorventes e está válida para compras realizadas até 24 de outubro de 2023 ou até o limite de 801 reembolsos. A solicitação de reembolso pode ser feita entre os dias 24 de agosto e 24 de novembro, em pontos de venda válidos.

O processo de reembolso foi pensado para ser simples e eficiente. Se a consumidora usar e não aprovar a calcinha absorvente da Intimus, ela poderá receber o dinheiro de volta por meio do cashback oferecido pelo PicPay. Contudo, a conta do PicPay deve estar na titularidade da participante e correspondente ao valor que está na nota fiscal. O valor do cashback recebido na conta PicPay pode ser utilizado de várias maneiras, como pagamento de contas no boleto, abastecimento do carro, compras em estabelecimentos parceiros, recarga de celular, compra de vouchers para aplicativos, entre outras possibilidades.

Colaboração entre marcas

A parceria entre PicPay e Kimberly-Clark é um exemplo da tendência crescente de colaborações entre marcas de diferentes setores para oferecer aos consumidores experiências únicas e incentivos atraentes. Essa estratégia não apenas promove os produtos em questão, mas também contribui para a construção de uma imagem de marca positiva e inovadora.

Essa campanha é, sem dúvida, uma abordagem refrescante para atrair consumidores e estimular as vendas. Com uma proposta ousada e uma mensagem clara, a promoção “Dê Match ou seu Dinheiro de Volta” representa uma virada no marketing da Intimus, posicionando a marca como uma líder em inovação e inclusão. A parceria com o PicPay também destaca o papel crescente das plataformas de pagamento digital na vida cotidiana dos consumidores, facilitando transações e recompensando a lealdade do cliente de maneiras novas e emocionantes. Apenas o tempo dirá se essa iniciativa será um sucesso, mas a proposta audaciosa certamente capturou a atenção do mercado.

