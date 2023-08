Alerta de Propaganda Enganosa! Procon notifica mais de 10 sites

O Procon da cidade do Rio de Janeiro recentemente conduziu uma série de fiscalizações direcionadas a setores do varejo que já anunciavam grandes promoções para o Dia dos Pais, que acontece no próximo domingo (13). A abrangente operação verificou ao menos 250 estabelecimentos, englobando tanto lojas físicas como virtuais, bem como restaurantes, em diferentes localidades da região carioca e também em municípios situados na Baixada Fluminense. A seguir, saiba mais detalhes sobre as operações de fiscalização do órgão.

Procon realiza fiscalizações em lojas virtuais e físicas às vésperas do Dia dos Pais. | Foto: Divulgação / Prefeitura RJ

Operação Dia dos Pais

O Procon realizou uma série de fiscalizações direcionadas a setores do varejo online e em lojas físicas do Rio de Janeiro, que já anunciavam grandes promoções para o Dia dos Pais, que acontece no próximo domingo (13).

A abrangente operação verificou ao menos 250 estabelecimentos, englobando tanto lojas físicas como virtuais, bem como restaurantes, em diferentes localidades da região carioca e também em municípios situados na Baixada Fluminense. A ação buscava identificar eventuais irregularidades em atividades desses estabelecimentos, contudo, até o momento, não foi divulgado nomes das empresas que cometeram infrações.

Leia mais: Atenção! Procon anuncia GRANDE FEIRÃO para quitar dívidas; veja quando começa

Procon caça propagandas enganosas em sites

O Procon emitiu notificações a 11 sites que estavam promovendo produtos e ofertas relacionadas ao Dia dos Pais. Dentre as principais violações observadas, destacaram-se a disseminação de publicidades enganosas e a ausência de informações transparentes durante o processo de compra dos itens.

A autarquia realizou ainda inspeções em lojas físicas, resultando na identificação de diversas infrações. Entre as violações mais recorrentes, incluíram-se a falta de exibição de preços e a ausência de cartazes obrigatórios.

Contudo, a resolução destas questões se mostrou relativamente simples: os estabelecimentos em questão rapidamente corrigiram os problemas após a autuação realizada pelos agentes do Procon. Em um caso específico envolvendo restaurantes na cidade do Rio de Janeiro, uma autuação foi emitida devido a problemas estruturais e à presença de alimentos vencidos.

Procon mira áreas comerciais mais frequentadas na data comemorativa

Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ, destacou que os estabelecimentos submetidos às inspeções são aqueles mais frequentados pelos consumidores às vésperas ou no próprio dia da celebração do Dia dos Pais.

Segundo uma pesquisa conduzida pelo Clube dos Diretores Lojistas (CDL-Rio) em colaboração com o Sindicato dos Lojistas do Estado do Rio de Janeiro (Sindilojas), essa data comemorativa é considerada uma das mais significativas do semestre. As expectativas para o ano de 2023 apontam para um aumento nas vendas na ordem de 4%, em comparação com o ano anterior.

As ações fiscalizatórias desempenhadas pelo Procon visam evitar inconvenientes para os consumidores e, ao mesmo tempo, oferecer aos fornecedores a oportunidade de corrigir eventuais falhas identificadas. Nesse sentido, a instituição enfatiza a importância de os consumidores evitarem realizar compras em sites de procedência desconhecida, os incentivando a buscar opiniões de outros clientes em plataformas como o Reclame Aqui. É importante ressaltar ainda, que é essencial que os cidadãos não forneçam informações pessoais a estabelecimentos nos quais não possuam confiança consolidada.

Leia também: Procon fecha o cerco contra publicações de lojas online; entenda