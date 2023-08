WhatsApp libera novo compartilhamento de tela; entenda para que serve

É muito provável que milhares de pessoas estivessem usando o WhatsApp até agora esperando que o aplicativo anunciasse um recurso de compartilhamento de tela. Assim como é muito provável que o anúncio dessa funcionalidade, que ocorreu recentemente, tenha surpreendido muita gente.

E essa surpresa, obviamente, foi para melhor.

Afinal, este recurso tão interessante veio para somar a muitos outros que estão sendo anunciados pela empresa Meta, que é dona deste aplicativo e também de seus “irmãos”, o Instagram e o Facebook.

Mas como, afinal, esse compartilhamento de tela funciona, e por que a notícia dessa nova funcionalidade deixou os usuários tão eufóricos e satisfeitos?

As respostas para estes e outros questionamentos estão no decorrer dos próximos tópicos.

O compartilhamento de tela é muito útil nas reuniões de trabalho | Imagem: wayhomestudio / freepik.com

Do que se trata o compartilhamento de tela do WhatsApp

Na última terça-feira, dia 08 de agosto, o WhatsApp lançou um recurso que, especificamente para este app, não deixa de ser revolucionário: agora, ele permite que seus usuários escolham fazer o compartilhamento de tela enquanto participam de chamadas de vídeo dentro do próprio aplicativo.

Desta forma, o usuário passou a ter liberdade de mostrar para os seus contatos tudo o que está fazendo: e isso em tempo real, pelo próprio celular. Além disso, enquanto a ligação estiver em andamento também é possível fazer compartilhamentos diversos, como fotos e documentos, por exemplo.

Trata-se de uma ferramenta extremamente útil para os tempos atuais, por conta da quantidade de reuniões online que as empresas têm realizado. E, inclusive, esse compartilhamento de tela do WhatsApp veio para concorrer diretamente com outras ferramentas que já se consolidaram no mercado, principalmente para uso corporativo, a exemplo do Zoom, do Microsoft Teams e do Google Meet.

É interessante frisar, porém, que o acesso a essa nova funcionalidade de compartilhamento em tempo real pelo “Whats” irá acontecer de forma gradual, embora diversas pessoas que utilizam aparelhos celulares com Windows Phone, com iOS e com Android já estejam conseguindo fazer uso do recurso.

Como essa novidade do WhatsApp deve ser utilizada

Uma grande notícia em relação ao compartilhamento de tela anunciado pela Meta diz respeito ao fato de que o uso dessa nova funcionalidade é muito mais simples do que parece.

Existem basicamente 3 passos que devem ser seguidos, conforme explicado a seguir:

Passo 1

O usuário deve abrir o WhatsApp, entrar no chat com a pessoa com a qual deseja conversar.

Então, será hora de clicar na câmera filmadora, que fica localizada na parte de cima da tela, no lado direito: feito isso, a chamada de vídeo irá começar.

Passo 2

Assim que a chamada começar, já será possível clicar no ícone voltado para o compartilhamento de tela e, depois, clicar em “Iniciar”.

Assim, a pessoa que está do outro lado conseguirá ter, em tempo real, tudo o que está sendo mostrado na tela, como sites e aplicativos que estão abertos.

Passo 3

Por fim, quando quiser encerrar o compartilhamento e ficar somente na chamada de vídeo, o usuário precisará selecionar “Parar de compartilhar”.

